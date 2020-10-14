中国建设银行行长刘桂平:扎实推进普惠金融事业高质量发展

党的十八大以来，习近平总书记高度重视普惠金融工作，强调要强化对市场主体的金融支持，发展普惠金融，有效缓解企业特别是中小微企业融资难融资贵问题。作为国有商业银行，建设银行认真贯彻落实习近平总书记关于普惠金融工作的重要讲话和指示批示精神，把普惠金融放在更加突出的位置并确定为全行三大战略之一，聚焦服务小微企业和广大民众，取得了积极成效。截至2020年8月末，建设银行普惠金融贷款余额1.36万亿元，较年初新增超4000亿元，同比增长62.7%；普惠型小微企业贷款客户167.4万户，较年初新增近35万户，同比增长36.9%。

以“同理心”坚守普惠金融发展初心。同理心是推进普惠金融事业的前提和基础，只有站在人民群众的角度，想群众之所想，急客户之所急，才能设计出有温度的普惠金融产品，让金融活水滋润每个角落，助力解决经济社会发展中的痛点、难点和堵点。建设银行始终坚持以人民为中心的发展思想，提高政治站位，坚定实施普惠金融战略。客户是商业银行的生存之本、立业之基、发展之源，建设银行将持之以恒贯彻以客户为中心的经营理念，确保以人民为中心的发展思想在普惠金融事业发展中落地生根。

以“平常心”保持普惠金融发展定力。发展普惠金融事业，既是国有商业银行的责任担当，也是自身经营转型的根本举措。经过两年多的快速发展，建设银行普惠金融业务在量上取得了领先优势，已步入由量的增长转向量质并举的发展阶段，需要加强战略性、系统性、前瞻性研究谋划，推动普惠金融成为全行上下的自觉行动。要完善顶层设计，保持战略实施定力。秉持“数字、平台、生态、赋能”的发展理念，沿着“立足自身、稳健经营、短期做大、长期做强”的战略方向，围绕“建生态、搭场景、扩用户”的数字化经营思路，努力探索普惠金融可持续发展模式。要提升运营水平，锤炼战略实施能力。以完善基层服务体系和充分运用现代金融科技为抓手，大力推动金融产品开发、征信体系完善、公共平台打造、利益共享和风险分担机制构建，迭代完善企业级普惠金融统一应用平台，融合嵌入批量获客、商机展示、营销搜索、数据运用、风险管控等多项功能，扎实推进普惠金融战略落地落实。要崇尚精细管理，增强战略实施耐力。做好普惠金融需要下细功夫、苦功夫、实功夫，必须将精细化管理贯穿业务经营全过程，在普惠金融专项信贷政策、授信审批流程、差别化责任认定机制等方面不断优化完善，持续推进普惠金融高质量发展。

以“责任心”提升普惠金融发展质效。小微企业是就业的主渠道、发展的生力军。服务实体经济特别是小微企业是商业银行的天职，发展好普惠金融、服务好小微企业，要靠政治站位、使命担当，也要靠专业能力、创新魄力，尤其是要以强烈的责任心牢牢守住风险防控底线，提升普惠金融发展的质效。普惠金融的可持续发展要求我们不断优化风控模式、完善风控体系，唯有高标准、严要求，立足当前、放眼长远，方能实现高质量、可持续发展。在数字化风控体系建设中，建设银行综合运用企业和企业主个人的存款、贷款、结算、理财、税务等内部数据，征信、工商、司法、社保、海关等外部数据，全面融合立体防控、协同联动、流程整合、催收处置等智能管控功能，精准化客户识别、精细化风险分析、智能化系统响应，不断优化模型设计和大数据评分，着力提高贷前反欺诈、贷中异常监控和贷后逾期催收等风控能力，为普惠金融可持续发展奠定坚实基础。

以“包容心”焕发普惠金融发展活力。缓解小微企业融资难融资贵问题，创新是前进道路上的必然选择。数字经济时代的普惠金融发展必须走数字化经营之路，而数字化经营天然要求开放、包容、创新、共赢，其中创新更是数字普惠金融发展的“根”和“魂”，是数字普惠金融焕发生机活力的根本途径。推进普惠金融创新发展，需要建立和完善鼓励创新、包容失败的容错纠错机制，为创新者喝彩、为干事者担当。当前，以大数据、人工智能、量子信息、生物技术等为代表的第四次工业革命方兴未艾，现代科技风起云涌，不断迭代升级，为商业银行创新探索数字普惠金融提供了难得机遇。近年来，建设银行紧紧抓住数字经济时代重大历史机遇，依托大数据、云计算、区块链、人工智能等现代金融科技，不断推进获客渠道、营销方式、客户服务、信用评级和风控手段创新，跨条线、跨层级、跨部门组建敏捷组织和柔性团队，打造统一的运营规划、业务推进、监督评价等闭环管理体系，提升批量化、场景化、智能化、线上化运营能力，推动数字普惠金融常态化发展。

以“公益心”厚植普惠金融发展土壤。数字经济时代，万物互联思维大幅拓展了普惠金融的内涵和外延。普惠金融需要形成商业可持续发展模式，但既为“普惠”，就必须抱公益之心，行利他之事，这是每一个企业应尽的社会责任，以公益心厚植普惠金融发展的社会土壤，为探索形成普惠金融可持续发展模式奠定坚实基础，浇灌普惠金融理念落地生根、茁壮成长、开花结果。

普惠金融发展离不开广大金融机构积聚智慧、开拓创新，需要全社会积极参与、凝聚共识、携手推进。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，建设银行将继续坚守人民立场、坚定责任担当，慎终如始、再接再厉，用工匠精神修炼内功，扎实推进普惠金融事业高质量发展。

（作者为中国建设银行党委副书记、行长）

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《 人民日报 》（ 2020年10月14日 10 版）

(责编：杨光宇、李栋)