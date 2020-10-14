脱贫攻坚路上 巾帼不让须眉

“我曾经是一名贫困户，2011年查出自己患有癌症，为了治病，家里欠下了11万元外债，2013年丈夫因车祸去世。为了还清债务，在党和政府以及妇联组织的关心和帮扶下，通过栽种苗木，我当上了苗木‘经纪人’，用3年时间还清了债，盖上了新房，也开上了小汽车。”

10月13日下午，在国新办就“脱贫攻坚路上的巾帼力量”举行的中外记者见面会上，陕西省宝鸡市扶风县召公镇吴家村村民王喜玲讲述起脱贫攻坚的奋斗经历时，忍不住有些哽咽。这位坚强的女性，在2016年时主动提出退出贫困户，成为全县主动“退贫”第一人。

在波澜壮阔的脱贫攻坚战中，女性既是重点的工作对象，也是直接的受益者，更是重要的参与主体。广大妇女同胞巾帼不让须眉，撑起了脱贫攻坚战的“半边天”。在当日举行的这场发布会上，王喜玲和其他4位脱贫攻坚战中的巾帼典型走到台前。

石顺莲是湖南省花垣县十八洞村原党支部书记、十八洞村妇联主席，自从1976年嫁到十八洞村，她在这个村有44年了。石顺莲不仅带领村里的苗族妇女乡亲脱贫致富，同时也传承了苗绣技艺。

“2018年，中车株洲公司和十八洞村全员合作，让我们绣的车（高铁）和苗绣结合，所以我们的社员能在家里做中车的单子，每个社员一个月可以拿到2000至3000元的工钱。”

在发布会现场，石顺莲带来了一幅苗绣作品，她自豪地介绍说：“我们绣的是高铁，我们苗绣搭上中国高铁，走出了大山，沿着‘一带一路’走向了全世界。”

“90后”女村支书程桔来自湖北省咸宁市崇阳县白霓镇大市村，她讲起了村里贫困户庞秋红的故事。在程桔的帮助下，庞秋红跟丈夫一起申请贷款承包荒山养殖土鸡，到现在为止，他们的养殖规模达1万多只。“我前段时间问她，你今年收入达到多少？她说今年10万元以上肯定没问题。通过她们，我能切实感受到农村老百姓的生活真是越过越好。”

众多女性还利用网络平台销售农产品，为脱贫攻坚注入了新活力。

来自广西壮族自治区钦州市灵山县三海镇苏屋塘村的村民甘有琴是一位女网红。在接触互联网之前，甘有琴也是一个普通的农村妇女，没想到现在利用互联网，她还能带动当地的种植、养殖户脱贫致富。

“2019年，我的全网粉丝达到了1000多万，视频总播放量达到10亿。2019年，我帮助我的家乡销售农产品1200万斤，销售额3700多万元。有一个晚上，我帮我们家乡销售了滞销的15万斤芒果。”

现在，甘有琴的愿望是，通过互联网让农产品走出大山，销往全国。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗鑫鑫源种植专业合作社理事长岳桂玲开心地介绍说，去年她们在电商卖货中取得了好成绩。2019年，通过一个名叫“山货上头条”的活动，4天时间在网上共销售农副产品10300单，创下了整个活动全国第二名的好成绩。

岳桂玲还在现场向甘有琴取起了经，“我想请她到我们呼伦贝尔去，把直播卖产品的理念教给我。我们要争取把事业做好，带领更多的贫困户脱贫致富，为乡村振兴助力。”

(责编：胡永秋、李栋)