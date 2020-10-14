海归创客迎今年“最给力假期”

国庆中秋长假期间，韦逸的咖啡馆又回到了往日熙攘景象。

重庆大圆祥博物馆内，参与研学活动的学生正在作画。

浙江嘉兴歌斐颂巧克力小镇的夜场灯光秀在国庆中秋长假期间吸引了不少游客。

国庆中秋长假期间，国内旅行消费、零售餐饮等多项数据达到了今年以来最高峰，消费市场回暖明显。对于在相关领域创业的海归而言，这个集中释放积压消费需求的“最给力假期”，或许也会成为他们借势深挖消费热点的有利时机。

旅游需求加速释放

10月11日，位于浙江嘉兴的歌斐颂巧克力小镇结束了今年夏季的最后一场灯光秀。国庆中秋长假虽已结束，但仍有不少游客自驾赶来，欣赏园内夜晚璀璨绚烂的灯光表演。

小镇总经理莫雪峰2011年在美国波士顿大学获得金融学硕士学位，2014年，他将自己心目中的巧克力游玩乐园正式从梦想变为现实，这个集游乐、体验、巧克力甜品生产于一体的旅游园区倾注了莫雪峰大量心血。今年疫情暴发后，小镇游客数量骤减，莫雪峰尝试了包括线上直播带货销售巧克力产品等不少方式，尽量将疫情的影响降至最低。“十一”长假期间游客消费复苏，巧克力小镇日均客流量超万人，迎来了久违的热闹景象。

长假给景区的线下体验带去了更多可能，作为今年疫情得到稳定控制后的第一个长假期，国内居民的消费需求得到充分释放。

“国庆期间我们园区内的员工非常辛苦，大家都在加班加点。有了灯光秀之后，园区营业时间也相应延长到晚上10点半，客流量是白天的三到四倍，游客数量增幅非常明显。”莫雪峰对本报记者说。

根据文旅部数据显示，国庆期间全国共接待国内游客6.37亿人次，实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径分别同比恢复79.0%和69.9%，出行、旅游等消费的强势复苏远超今年之前的小长假。对于判断中国经济疫后恢复情况而言，观察消费端所呈现出的假日经济强势增长势头具有重要意义，与此同时，业内海归也看到了行业复苏的巨大潜力。

餐饮消费强势恢复

受长假刺激效应影响，餐饮零售业消费显著恢复。根据商务部数据显示，长假期间全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元，日均销售额同比增长4.9%。当前消费正在实现平稳复苏。

上海一木家咖啡的创始人韦逸同样毕业于美国波士顿大学，国庆期间，这家位于黄浦区香山路的咖啡馆生意不错，韦逸在店内忙得不亦乐乎。对比几个月前店里的冷清场景，国庆黄金周日均三四千元的营业额已基本回到了去年同期水平。店内熙熙攘攘，一杯接一杯卖出的咖啡算是餐饮行业强劲回暖的一个缩影。

韦逸告诉本报记者，今年疫情发生后，从清明到“五一”小长假，咖啡馆内的营业额只有去年同期的1/3，疫情对餐饮业带来的冲击让他一度有了关店另谋出路的想法。

然而，内心深处想做成一家“有文化底蕴的老店”的念头始终萦绕在韦逸心头，让他不愿就此放弃，这家在2017年开业的咖啡店，一点一滴、每个角落都蕴含着他想要讲述给客人的故事。而伴随着国内疫情形势向好，韦逸对于餐饮消费复苏变得更有信心，店铺在国庆假期的亮眼成绩让他觉得“并不意外”。

假期里，店内应景双节所推出的假日特供“豆腐布丁”“脏红糖咖啡”等新品深受游客欢迎，供不应求。“国内疫情防控给力，大家终于有了去外地游玩的好机会。之前店内客人以本地居民居多，国庆长假里不少客人是从外地来上海度假旅行的，许多游客很欣赏店内饮品的口味。看到他们喜欢，我心里很满足。”韦逸说。

探索长效运营模式

探索长效运营模式，联动线下园区与线上网店，让线下服务拥有更多形式，莫雪峰团队在进行新的设计与尝试。他们试着免费开放园内场馆，欢迎园区外的优质产品入驻，以期更好地实现资源共享。

“今年中秋、国庆双节相逢，一些制作当地传统月饼的团队也来到我们园区，他们的产品很受游客欢迎，销售额有好几万呢。”莫雪峰说。在双节假期背景下，为了烘托节日气氛，园区也在往常的巧克力制作之外，面向游客推出了手工制作月饼等新项目，尽量提供更多服务内容以满足游客需求。

在重庆，大圆祥博物馆国庆假期期间恢复了面向团队游和研学游的接待工作，博物馆馆长刘炜是位留美海归，据她介绍，博物馆在长假7日内的游客接待量就达到了之前一个月的数量。一些外地游客慕名前来，为的就是一睹馆内藏品的别样风采。

早在今年7月，重庆市文化旅游委发布了“周末游重庆”系列活动第三批周末游线路，包括永川区、酉阳县、璧山区、綦江区的16条旅游线路，大圆祥博物馆出现在璧山的周末游线路中，成为品味传统文化馥郁魅力的特色线路之一。

刘炜坦言，虽然国庆中秋长假游客数量满足预期，但若想用如今客流量所带来的门票收入覆盖博物馆运营成本，仍存在不小困难，她与团队也在探索新的形式，让大圆祥的藏品走出去，走到深山以外的地方去。“与政府部门、与其他博物馆合作，并与文旅产业相融合，这是我们现在的努力方向之一。目的就是要让博物馆的藏品发挥出它们更大的价值，让更多人读懂它们背后的历史沉淀。”刘炜说。

(责编：胡永秋、李栋)