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广西贺州改善营商环境，加快承接粤港澳大湾区产业转移——

湾企入贺活水来

庞革平  吴显烨

2020年10月14日06:03  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　这两天，广西凤锦珠宝有限公司的工人们正紧锣密鼓地加工生产黄金、K金、铂金等金属首饰。虽然是一家新开的公司，但整个10月份，他们接到深圳合作企业的订单已经排满了。

　　凤锦珠宝位于广西贺州市平桂区广西黄金珠宝产业园，原本是深圳罗湖区的一家企业，从第一次前来考察到落户贺州，该公司只用了两个月。今年5月6日，凤锦珠宝正式迁至贺州。“厂房前三年免租，后三年减半；税收方面也是前三年免地税，后三年返还60%；宿舍前五年免费，之后按照公租房收费。”凤锦珠宝总经理罗锐锋说，贺州市的营商环境非常好，宣介的政策一点都不打折扣；企业来贺后，当地政府还提供“保姆式”服务，事无巨细都有专人负责。

　　去年11月开始，贺州市平桂区领导带队三赴深圳洽谈，经过努力，最终促成了深圳罗湖区水贝村的黄金珠宝产业全线转移。仅仅半年时间，广西黄金珠宝产业园就在一片荒地上建起了66万平方米的厂房，办公综合楼、职工饭堂等公共设施一应俱全，并很快引进深圳18家企业入驻，形成华南地区最大的黄金珠宝加工、生产、展示、销售基地。

　　近几年，贺州围绕“强龙头、补链条、聚集群”，以打造东融政策洼地为主抓手，密切对接大湾区市场，承接全链条的产业转移，全面实施“湾企入桂”贺州行动，印发《2020年“湾企入桂”工作贺州方案》和《2020年“3+6”产业集群招商实施方案》，充分发挥粤港澳大湾区经贸联络处作用，精准开展产业招商，加快“湾企入贺”步伐。

　　为了吸引大湾区客商到贺州投资兴业，贺州市对标大湾区，在全广西率先组建市级重大项目建设服务中心，成立15个重大项目服务工作组，制定出台“供地即发证”“拿地即开工”用地政策，为项目提供从立项到竣工的全过程“保姆式”服务。其中投资8亿元的广西软视科技项目创下了1天注册、3天签约、7天入园的新纪录。

　　在良好的营商环境下，粤港澳大湾区企业纷纷入驻贺州。广东毓秀集团有限公司董事长林毓双表示，贺州黄姚古镇文化底蕴深厚，环境优美，有着巨大的发展潜力。毓秀集团将在教育、康养和文旅产业上加强沟通和合作，在相应的合作项目上携手发展，力争将黄姚打造成为粤港澳大湾区康养首选地。

　　营商环境是企业生存发展的土壤，土质好不好、肥力足不足，直接影响经济发展。贺州市良好的服务和投资环境，不但使入驻的投资商切身感受到了重商、亲商、帮商、富商的浓厚氛围，还有效吸引新经济、新产业、新业态、新技术项目在贺州市加速集聚。今年1月至8月，贺州市新引进招商引资项目202个，项目合同投资总额470.97亿元，项目到位资金（含续建）345.98亿元，同比增长10.24％。新引进粤港澳大湾区项目118个，项目合同投资总额250.94亿元，项目到位资金161.25亿元，占全市招商引资到位资金的46.61％。

(责编：胡永秋、李栋)
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