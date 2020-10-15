更好参与全球经济合作发展

深刻变化的国内外形势给企业发展带来哪些机遇和挑战？在构建新发展格局的过程中，中国企业如何更好地参与世界经济合作发展？日前，记者就相关问题采访了歌尔股份有限公司（以下简称歌尔股份）董事长姜滨。

科技研发离不开合作创新，上下游产业链的分工合作是客观需求

记者：去年以来国内外形势复杂多变，作为一家全球布局的科技创新型企业负责人，您感受如何？

姜滨：我们主要研制声学、光学、微电子、精密结构件等精密零组件，和虚拟/增强现实设备、智能耳机、智能穿戴等智能硬件整机产品。我们的产品出口占了一半以上，其中以美国客户为主。去年以来国际国内形势的一系列变化，对正常的生产秩序产生了较大影响。

习近平总书记强调，从长远看，经济全球化仍是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势。

从我们来说，分工合作是客观需求。行业内的一些优秀企业，像脸书、微软、谷歌等，他们专注于研发设计，需要与合作伙伴一起将他们的产品更好地落地。同时，科技研发离不开合作创新。我们的智能硬件整机产品，客户提出一些规划、设想、指标等要求，我们的工程师和他们的工程师对接，通过双方共同合作研发，或者直接利用我们的技术，拿出他们需要的产品。从这个角度来说，双方是你中有我、我中有你，密不可分。

记者：您如何看当前中国企业面临的挑战和机遇？

姜滨：我们确实面临很多挑战，但我个人觉得机遇大于挑战。

蓬勃发展的科技革命和产业变革带来了前所未有的市场机遇，势不可挡的人工智能、5G和物联网将把电子信息产业带到一个新高度，加快推动声学、视觉和穿戴产品升级换代，会催生以万亿计的巨大市场。

中国拥有独一无二的完整产业链，为企业发展奠定了坚实基础。我们的产品看似很小，但涉及的材料和零部件非常多，而且技术复杂、工艺精密，离不开上下游产业链的支撑。

我国日益扩大的中高收入群体带来的大市场、持续增加的工程师红利，以及制造业的产业集群等，都是不可比拟的优势。

危机危机，危中有机，歌尔股份就是在危机中成长壮大的。我们2001年创办的时候遇到互联网泡沫，2008年上市碰到国际金融危机，但我们都坚持了下来，并在危机中获得了进一步发展。去年我们的利润比前年增长47.5%，公司预测今年前三季度累计净利润同比增长70%—90%。我们与客户的配合越来越默契，明年的订单有望继续增长。

以恒心办恒业，以过硬的产品和技术创新与国际客户建立稳定、长期、紧密的合作关系

记者：面对“逆全球化”的新挑战，您认为怎样才能继续扩大海外市场？

姜滨：我们要努力增强把握国际市场动向和需求特点的能力，用过硬的产品与客户建立更加稳定、长期、紧密的合作关系。

客户跟你合作，首先就是看你能不能做出好的产品，并能保持品质稳定。所以，品质是企业的生命，必须以恒心办恒业。搞实业就要横下一条心、坚持做实业，不受其他诱惑。歌尔股份成立快20年了，我们的主业一直非常清晰，就是聚焦电子信息产品的研发、制造和销售。

做到专注不容易，除了企业负责人有恒心、有定力，还离不开一大批敬业的员工。我们刚刚颁了一个“忠勤奖”，专门奖励工作满10年、20年的员工。忠诚、勤奋的优秀员工多了，才能“匠心匠造”，用一流的人才制造一流的产品。

记者：企业如何保持创新能力？

姜滨：多年的创业经历告诉我：创新是企业开拓市场、应对挑战、赢得客户的根基。公司成立以来我们一直持续做一件事，就是把赚来的钱尽可能多地用到技术研发上。技术投入说起来简单，但要持久做下去并不容易。歌尔平均每年将销售额的6%—8%左右投入研发，近5年研发投入逾80亿元。

我们的创新是全链条的，覆盖了原材料、零部件、整机和生产设备。目前我们已累计申请专利2万余项，授权发明专利量过半，其中国际专利超过2000项。凭借技术创新这个利器，我们的微型扬声器/受话器、微型麦克风、虚拟现实设备的出货量全球第一，有线/无线耳机、智能穿戴、游戏手柄等出货量全球领先。

你产品做得越好、技术创新能力越强，与客户的联系就会越紧密、越稳定。

更好利用国内国外两个市场、两种资源，共享发展机遇

记者：创新离不开人才，你们地处潍坊市，不是一二线城市，是如何吸引、利用人才的？

姜滨：吸引人才对我们来说是一大挑战。就电子信息产业而言，现阶段全国第一是珠三角、第二是长三角，多年来都是人才东南飞，山东不占优势。

为此，我们在引人、留人上想了很多招，包括期权和股权激励，特殊人才特殊政策，给员工建幼儿园、学校，以及怎么把工作环境和食堂搞得更好，等等。通过多年努力，我们吸引了来自海内外的许多优秀人才，目前拥有技术人员1.2万余名，形成了人才集聚效应。

人才和企业是双向选择的。由于我们在行业的领先地位和快速发展的态势，吸引了很多业内人才，也为他们提供了更好的发展平台；大家在这里工作有成就感。

除了北京、上海、南京、西安、深圳、潍坊、青岛等国内城市，我们也在美国、丹麦、日本、韩国等国设立了研发中心，初步形成了全球化的研发体系。我们还不断深化产学研合作，与美国、日本的一些大学建立了战略合作关系。

在人才方面，我们现在刚打了一个小基础，下一步还要继续加大力度、夯实基础，吸引更多天下英才，建立更加完备的人才体系。

记者：在充分利用国内国外两个市场方面，企业有何打算？

姜滨：一方面，我们将继续坚持大客户战略，加强开放交流合作，与全球顶级客户一起深耕消费类电子产业市场；同时，抓住构建新发展格局带来的机遇，为更多国内客户提供服务，不断扩大国内市场。

无论国内国际局势如何变化，人们对美好生活的向往和追求不会变。我们将继续努力，用更好的技术和产品服务社会，服务人民。

《 人民日报 》（ 2020年10月15日 06 版）

(责编：杨光宇)