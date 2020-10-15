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新增信贷及社融升温 降准降息预期再降低

2020年10月15日06:46  来源：北京商报
 

　　2020年前三季度金融统计数据出炉。10月14日，据央行披露，2020年前三季度人民币贷款增加16.26万亿元，同比多增2.63万亿元；社融规模增量累计29.62万亿元，较上年同期多9.01万亿元，金融对实体经济发放的人民币贷款增长显著。展望后续货币政策，有分析人士称，未来货币政策主要聚焦于定向和结构性政策，尤其是针对小微、制造业企业的创新工具的发力值得期待。同时，短端维持流动性平稳，引导货币市场利率回归政策利率，后续降准、降息的预期继续降低。

　　住户部门短期贷款激增

　　前三季度人民币新增贷款增幅显著。数据显示，前三季度人民币贷款增加16.26万亿元，同比多增2.63万亿元。其中，9月人民币贷款增加1.9万亿元，同比多增2047亿元。

　　分部门看，2020年前三季度住户部门贷款增加6.12万亿元，其中，短期贷款增加1.53万亿元，中长期贷款增加4.6万亿元；企（事）业单位贷款增加10.56万亿元，其中，短期贷款增加2.71万亿元，中长期贷款增加7.25万亿元，票据融资增加4368亿元；非银行业金融机构贷款减少4720亿元。

　　受疫情导致的逆周期调节政策力度加大，今年信贷扩张速度与去年同期相比明显加快。苏宁金融研究院高级研究员陶金分析，9月除了企业部门短期信贷同比少增以外，居民部门贷款和企业中长期贷款皆同比多增，显示实体经济融资需求仍然较为旺盛，同时也反映了信贷政策并没有收紧，信贷扩张仍然处于顶部，尚未回落。

　　值得一提的是，住户部门短期贷款在三季度的扩张速度明显回升。具体来看，三季度住户部门新增贷款7748亿元，同比去年三季度多增2348亿元，比今年上半年7552亿元的数据规模还要多。陶金认为，此数据印证了汽车等限额以上消费领域的销售情况较好，居民消费一部分回暖，同时，房地产销售继续繁荣，催生了居民部门杠杆率提升。

　　货币供应方面，金融统计数据显示，9月末，广义货币（M2）余额216.41万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.5个百分点；狭义货币（M1）余额60.23万亿元，同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.1个和4.7个百分点；流通中货币（M0）余额8.24万亿元，同比增长11.1%。前三季度净投放现金5181亿元。

　　比较数据来看，M2同比增长10.9%，较上个月上升0.5个百分点，高于去年同期2.5个百分点。从增速看，M1、M2增速均略超预期。

　　容忍宏观杠杆率上升

　　除了信贷数据，前三季度新增社融同样超出市场预期。据初步统计，9月社会融资规模增量为3.48万亿元，比上年同期多9630亿元。此外，前三季度社会融资规模增量累计为29.62万亿元，比上年同期多9.01万亿元。

　　“9月份当月新增社融总量延续了8月的高增长，1-9月社融规模已接近全年新增30万亿的目标，较为意外。”建银投资咨询分析师王全月称，分项看，新增人民币贷款约17万亿元，略高于全年20万亿元目标的时序进度，但考虑到四季度是商业银行信贷投放的周期性波谷，新增人民币贷款数据符合预期；另外增速较高的是政府债券净融资，主因是三季度特别国债、地方债的高速发行。

　　针对前三季度信贷和社融增速双双超预期的表现，央行调查统计司司长阮健弘10月14日在发布会上表示，今年前三季度中国信贷和社融增速合理增长，还没到偏快增长的状况。今年受疫情影响，宏观杠杆率会出现阶段性上升。

　　“我们当前面临特殊情况，宏观杠杆率提升适应宏观政策，是支持疫情防控和国民经济恢复的一个体现。应当允许宏观杠杆率阶段性上升，扩大对实体经济的信用支持。二季度中国GDP已经实现了正增长，我们预计三季度GDP增速会进一步提升，这也为未来更好保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。”阮健弘补充道。

　　光大银行金融市场部分析师周茂华认为，从央行表态看，特殊时期一定程度容忍宏观杠杆率上升，但随着经济逐步摆脱疫情影响持续恢复增长，央行将适度调整宽松力度，转向结构性精准滴灌，一方面优化杠杆结构；另一方面，避免杠杆过快上升。

　　降准、降息预期继续降低

　　总体来看，9月金融数据整体高于预期，体现了金融对疫情防控和国民经济恢复发展的支持力度持续增强。在多位分析人士看来，下阶段，货币政策要继续加大对实体经济的支持力度，同时加强风险防范。

　　目前国内货币信贷环境保持适度宽松，经济整体复苏步伐有所加快，央行已经根据国内经济、市场形势调整政策力度与节奏。周茂华称，考虑全球防疫与经济形势严峻，国内经济复苏不平衡，央行在确保流动性合理充裕，继续疏通货币政策传导，引导金融机构加大小微民营企业、制造业及战略新兴产业支持力度，并注重防范金融风险。

　　展望后续货币政策，周茂华认为，央行将更注重结构性政策（不排除定向降准等），精准滴灌，提升政策质效。目前国内经济整体复苏态势良好，信贷货币环境保持适度宽松，国内全面降准与大幅降息可能性低，但考虑四季度全球宏观经济形势仍存在不确定性，国内工业制造业复苏不平衡，工业品仍在降价，需求处于复苏阶段，以及中小银行负债压力较大等因素，不排除仍有定向降准可能，挖掘LPR（贷款市场报价利率）潜力。

　　陶金指出，货币政策方面，不用期待总量的扩张，未来货币政策主要聚焦于定向和结构性政策，尤其是针对小微、制造业企业的创新工具的发力值得期待。同时短端维持流动性平稳，引导货币市场利率回归政策利率。后续降准和降息的预期继续降低。

　　北京商报记者 岳品瑜 刘四红

　　· 新闻发布会看点速览 ·

　　■ 中长期贷款增速达近年高点

　　调查统计司司长兼新闻发言人阮健弘：企业的中长期贷款从3月份开始持续加快，9月末余额增速是14.8%，这是18年以来的最高点。从中长期贷款的实际投向看，金融机构对重点领域的中长期贷款的力度在不断加大，贷款结构持续优化。

　　■ 资管产品增配非金融企业股票1.86万亿

　　阮健弘：资管产品服务实体经济的总量在扩大，方式在优化。8月末，资管产品的底层资产配置实体经济的余额为39.9万亿元，比年初增加2.8万亿元，占全部资产的比重是44.2%，比重比年初时提高了1.2个百分点。从结构上看，投向实体经济的底层资产主要都是标准化的资产，其中非金融企业的股票比年初增加1.86万亿元，企业债较年初增加1.89万亿元。

　　■ 超储率处于合理区间

　　货币政策司司长孙国峰：今年以来的银行超储率处于合理区间。应该看到，由于支付清算服务进步、人民银行降低超额准备金利率、金融机构管理能力提高等因素，银行体系所需要的超额准备金水平总体是趋于下降的，而且超额储备金率本身就有季节性波动。

　　■ 稳步扩大重点房企融资新规适用范围

　　金融市场司副司长彭立峰：房企融资新规就是重点房地产企业资金监测和融资管理规则，建立制度的目的，在于增强房地产企业融资管理的市场化、规则化和透明度，促进房地产企业形成稳定的金融政策预期，合理安排自身的经营活动和融资行为，同时也矫正一些企业盲目扩张的经营行为，增强房地产企业自身的抗风险能力。

　　目前重点房地产企业资金监测和融资管理规则起步平稳，下一步，央行将会同住建部和其他相关的部门跟踪评估执行结果，完善融资规则，稳步扩大适用范围。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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