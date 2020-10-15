实现“双升” 好于预期——商务部外贸司负责人谈前三季度外贸数据

新华社北京10月14日电（记者于佳欣）“从运行和成效看，前三季度我国外贸回稳向好、好于预期，贡献增强，富有活力。”针对1至9月我国进出口数据表现，商务部外贸司负责人14日作出这样的评价。

海关总署13日发布数据，我国前三季度进出口总额23.12万亿元人民币，增长0.7%。其中，出口12.71万亿元，增长1.8%，进口10.41万亿元，下降0.6%。

在新冠肺炎疫情大流行背景下，全球贸易遭受重创，中国货物贸易进出口首次实现年内累计增速由负转正，且多项指标创历史新高，成绩来之不易。

在商务部外贸司司长李兴乾看来，当前外贸形势特点之一是“回稳向好”，其中，“回稳”的显著表现是“双升”，即贸易规模和国际市场份额双双提升。

从历史比较看，进出口规模创同期新高；从横向比较看，国际市场份额稳步提升。根据世贸组织数据，今年上半年，我国出口增速高于全球平均水平7.8个百分点，国际市场份额较去年同期提高1个百分点以上，创历史同期新高。

“贸易规模与市场份额双双提升，同创新高，是中国外贸基本盘和综合实力决定的。”李兴乾说。

向好，体现在质量结构优化和创新上。李兴乾介绍说，从贸易结构看，国际市场布局在优化，国内区域布局更趋均衡，民营企业“稳定器”作用更加突出，商品结构持续升级。

以国际布局为例，前三季度我国对东盟进出口增长7.7%，东盟成为我第一大贸易伙伴。对“一带一路”沿线国家进出口增长1.5%。商品结构持续升级，集成电路、计算机、医疗器械等高质量高技术高附加值产品出口增速分别达14.9%、10.7%和48.2%。在贸易新业态方面，跨境电商进出口、市场采购贸易方式出口分别增长52.8%和35.5%。

值得一提的是，在服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，我国外贸贡献也更加突出。

据介绍，从国内看，外贸为稳增长、保就业、保市场主体作出积极贡献。1至8月，外贸带动就业人数达1.8亿，进口环节税收贡献10.4%的全国税收总收入。

从开放合作看，我国不仅尽己所能扩大防疫物资出口，还进一步对外开放市场，积极扩大进口。据世贸组织统计，上半年，中国进口占全球市场份额较去年同期提高0.8个百分点。近日，世贸组织高级经济学家也表示，中国不仅在出口方面表现突出，在进口上也为全球经济和贸易复苏作出积极贡献。

当前，疫情仍在全球持续蔓延，世界经济严重衰退，外部需求显著萎缩，国际产业链供应链受阻，保护主义和单边主义抬头，我国外贸发展面临的形势仍然复杂严峻。

李兴乾强调，中国有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系综合优势，有超大规模市场优势，外贸发展长期向好的趋势没有改变，我们完全有信心、有能力稳住外贸外资基本盘。

他还表示，商务部将紧紧围绕构建新发展格局，统筹优化国际国内市场布局，加快培育外贸新业态新模式，积极扩大进口，精心办好第128届广交会和第三届进博会，培育一批进口贸易促进创新示范区等，全力以赴完成全年外贸促稳提质目标任务。

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