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2020国家扶贫日老区分论坛在京召开

2020年10月15日11:54  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月14日电 （记者乔雪峰） 10月14日，我国第七个扶贫日即将到来之际， 2020国家扶贫日老区分论坛在北京会议中心举行，论坛主题为“发挥动员示范作用，决胜老区脱贫攻坚”，重点研究发挥社会团体动员协调和示范引领作用，助力老区脱贫攻坚的模式和机制，探讨巩固脱贫成果与推动乡村振兴相衔接的思路和举措。

论坛采取主旨演讲、专家辅导、经验交流、表彰奖励、展览展示和融媒传播等方式，共商老区发展良策，进一步动员社会力量为革命老区脱贫攻坚和振兴发展做贡献。

“协调全国各地老促会兴建扩建了1800多个爱国主义教育基地，推出了3000多个具有地域特色的红色旅游景点，全方位传承红色基因、弘扬老区精神。” 中国老区建设促进会会长王健指出，中国老促会积极协调联合全国各地老促会，广泛开展“讲好老区革命故事、老区人民脱贫攻坚故事、老促会典型故事”的宣传活动。从2017年开始协调联合全国各地编纂全国革命老区发展史丛书，目前已有1309个县（市、区、旗）开展了编纂工作，其中已经成书的513个。

据王健介绍，中国老促会先后组织102个企业与117个老区贫困村结对帮扶，帮助50个老区贫困村打造优质农产品品牌55个，联合243所贫困老区高职、中职学校实行共建合作，动员协调建立20支老区脱贫巾帼志愿扶贫团队。

据不完全统计，近年来中国老促会协调联合全国各地老促会，为老区引进各类资金454.6亿元，建设培育各类种植养殖示范点、基地9437个，深入8776个老区贫困村开展帮扶行动带动105.8万贫困户脱贫摘帽；协调各界修缮、扩建学校近3万所，资助贫困学生近60万名；推动修建改建乡镇医院1175所，派出医疗队义诊1.3万余次，诊治老区患者118万多人次。

此外，中国老区建设促会还精心推介了10个老区脱贫攻坚优秀故事案例，组织了“百星帮百县”品牌扶贫代言启动，举办了老区扶贫图片展和品牌扶贫产品展览活动，同时进行了老区脱贫攻坚优秀故事线上线下讲述会和“决胜老区脱贫攻坚中国品牌在行动故事”网络征集活动， 评选出老区扶贫先进人物。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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