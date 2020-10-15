龙龙铁路：架起区域经济互助互通通道

双龙待昂首，青山分外妖。10月11日秋高气爽，国庆中秋双节刚刚过去，在福建省龙岩市中铁十局承建的龙龙铁路1标建设现场，施工团队就投入到紧张的施工当中。
龙龙铁路从福建龙岩站至广东龙川西站，线路全长265.5公里 ，是国家《中长期铁路网规划》中的高速铁路区域连接线，又称“双龙铁路”。福建段于2019年9月28日正式开工 ，广东省内梅州至龙川段（又名梅龙高速铁路）于2019年12月15日正式动工 。
龙龙铁路的建设，标志着福建将再增一条出省快速铁路通道，将进一步推动地区经济发展，加快红色旅游资源开发，助力龙岩革命老区实现振兴发展。建成后，将形成福建、广东两省内陆高速铁路通道和杭广快速铁路客运通道，大大改善沿线人民群众出行和货物运输条件，促进地区农业、工业、商业发展，对加强福建、广东两省区域经济互助互通，促进东南沿海和长三角、粤港澳大湾区发展合作，是长三角经海西经济区联系珠三角地区重要的辅助通道，具有重大意义。（ 通讯员 傅长盛 李小勇）
二衬钢筋施工
新阳明山隧道鸟瞰
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