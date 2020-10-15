中国数字经济职业教育联盟成立 为数字经济发展贡献力量

人民网北京10月15日电 10月13日，“中国数字经济职业教育联盟”在杭州“2020淘宝联盟合作伙伴峰会”上正式揭幕，该联盟由淘宝联盟与中国教育电视台联合发起，共同推进数字经济和数字营销领域的技能培训和行业标准建设，并通过“联盟”的方式让更多教育和培训领域的合作伙伴加入，共谋发展。

淘宝联盟学院院长介石表示，淘宝客在运营过程当中不断破圈，新型的淘客加速涌入，产生大量内容专业化与培训标准化的需求，同时企业的数字化也是一个势在必行的加速进程，市场会有大量的人才需求。中国数字经济职业教育联盟的成立，将为新型应用型人才的培养，为数字经济的发展，为中国经济的转型升级贡献力量。

中国教育电视台总编辑胡正荣指出，数字经济的运行呈现出生产的数字化、流通的网络化、消费的智能化三个特征。中国经济的转型和升级离不开大量职业工人和职业技能高手，职业教育成了中国未来高等教育发展未来的两条腿之一。不管从生产还是流通，还是消费的每一个环节，在数据经济时代都会诞生出很多新的职业和新的职业技能要求。

胡正荣指出，中国数字经济职业教育联盟成立的初衷和使命，一是打造中国数字经济职业教育的课程体系；二是搭建中国数字经济职业教育的平台。中国教育电视台作为国家级电视台，使命就是推动中国的教育体系的发展和进步。期待中国数字经济职业教育联盟能够为中国数字经济新型职业的教育，新型职业市场的开拓和全民创业，提供更好的平台和机会。

中国轻工企业投资发展协会互联网经济委副秘书长张意鑫指出，今年中国轻工业联合会和中国轻工企业投资发展协会在人社部的指导下申请了新职业——互联网营销师。接下来将在与人民网和淘宝联盟、数字经济职业教育联盟的合作中，共同为这份新职业献策献力。

人民网新电商研究院总监王晟表示，人民网新电商研究院持续关注和支持新电商经济的发展，相信中国数字经济职业教育联盟的成立，对于新经济、新电商、新职业的发展具有积极推动意义。

职业院校和教育行业的代表，湖南中山外国语校长左菲认为数字经济职业教育联盟的成立，将会更快的推动传统职业教育向现代化的职业教育转化。

作为淘宝联盟从业者发展的重要组成部分， 2019开始正式成立的淘宝联盟学院，秉着“教普通人学习数字经济营销技能”的初衷，积极推动新型数字营销人才培养。目前已经有超过100节线上课程，覆盖超过80万学员。接下来，淘宝联盟学院将携手合作伙伴，尽快推进中国数字经济职业教育联盟的建设，针对“互联网营销师”的技能等级培训及认证也即将向广大从业者开放。

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