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2020年全国“万企帮万村”精准扶贫行动论坛在京举办

2020年10月15日17:27  来源：人民网-财经频道
 

10月14日，全国“万企帮万村”精准扶贫行动论坛在北京举办。本次论坛是2020年全国扶贫日系列论坛的重要组成部分，由全国“万企帮万村”精准扶贫行动领导小组主办，中国光彩事业促进会承办。，出席论坛并讲话。

全国工商联副主席、中国光彩会副会长谢经荣指出，截至2020年6月底，进入“万企帮万村”精准扶贫行动台账管理的民营企业有10.95万家，精准帮扶12.71万个村（其中建档立卡贫困村6.89万个）；产业投入915.92亿元，公益投入152.16亿元，安置就业79.9万人，技能培训116.33万人，共带动和惠及1564.52万建档立卡贫困人口。

谢经荣表示，“万企帮万村”用实践探索出社会扶贫新模式，丰富和发展了中国特色扶贫理论和扶贫实践，实现村企双赢，有效促进“两个健康”，充分利用市场机制实现持续脱贫。

谢经荣指出，“万企帮万村”行动在当前和今后一段时间要引导企业帮扶力量重点向尚未摘帽、挂牌督战的地区倾斜，持续开展消费扶贫行动，加大服务支持力度，统筹做好疫情防控和经济发展。同时，在脱贫攻坚收官之年，要做好宣传总结和巩固提升工作。

国务院扶贫办党组成员、副主任欧青平指出，民营企业充分发挥决策机制灵活、市场反应灵敏、配置资源高效的优势，成为社会扶贫领域的主力军，丰富了行业扶贫、专项扶贫和社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局，践行了“先富帮后富、实现共同富裕”理念，充分体现了社会主义制度优越性，有力诠释了社会主义本质要求。

欧青平对民营企业继续发挥作用提出三点建议。一是抓好脱贫攻坚收官工作，在就业扶贫上帮，在产业扶贫上帮，在消费扶贫上帮，在职业培训上帮。二是总结宣传成功经验和先进典型。三是推动民营企业扶贫常态化、可持续，要适应以国内大循环主体、国内国际双循环相互促进的新格局，推进东部地区与中西部地区的合作，推动产业梯度转移，促进东部地区在巩固成果上帮，在脱贫攻坚与乡村振兴衔接上做文章。（记者乔雪峰）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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