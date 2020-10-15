珠海市金湾区多措并举推动人才就业新政落地

日前，珠海市金湾区人民政府召开新闻发布会，就“产业人才卡”的发放、人才政策、就业动态等热点问题进行解读。发布会上，金湾区人力资源和社会保障局局长李成铿介绍，产业人才卡是金湾区产业人才的身份凭证，申报成功的产业人才，系统将自动为其生成产业人才卡（电子虚拟卡），并同步发放实体卡，二者拥有同等使用功能，持卡人才只需出示人才卡，便可享受指定的专属服务与商家优惠。人才卡有效期为一年，须逐年进行申请。

据悉，“产业人才卡”发放对象为在金湾区产业发展重点企业或创新驱动企业工作且年薪为12万以上的产业人才，目前已入库人才有6690人。今年以来，金湾区产业人才数量呈现不断增长的态势，产业人才库年平均增长率为44.46%。

“今年，金湾区升级了产业人才服务等级，通过统筹区内商业、娱乐及政务服务资源，为人才提供更优质、更便捷的专属服务。”李成铿介绍道，成功申领产业人才卡后，持卡人可在本地区享受“优先”“优惠”与“专业”的便利公共服务。

在加快推进人才住房保障工作方面，吴伟透露，下一步将全力打造人才安居智能化管理平台，出台人才公寓配租管理办法，计划在2021年中启动第一批人才公寓的配租工作。

在吸引产业人才落户，不断扩大人才“朋友圈”的同时，金湾区也着力培育与当地产业特色相适应的人才梯队。

金湾区人社局副局长谭自成在发布会上介绍，今年以来，金湾区不断深化政校企常态化合作，分别针对高校毕业生人才和企业在岗人才启动了“云培训”工程和新型学徒制培训等系列工作。以企业新型学徒制培训为例，采取“企校双制、工学一体”的培养模式，由企业与技工院校、职业院校、职业培训机构、企业培训中心等机构采取企校双师带徒、工学交替等模式共同培养学徒。接下来，金湾区还将结合“广东技工”工程，发动民办技工院校、各类优质培训机构参与到新型学徒制培训中来。

据了解，今年金湾区已开展适岗培训企业479家，参与培训人员63760人次，其中17346人收到政府培训补贴款项共1740余万元。针对大学生毕业就业问题，吴伟回答表示，金湾区高度重视高校毕业生就业创业问题并做了大量工作，包括每年在高校开展“云启航”线上就业创业培训、大学生创业大赛、高校毕业生就业指导、职场综合能力竞赛等系列活动，并搭建线上线下的就业服务平台，今年首次引入“直播进企业”、“直播带岗”等招聘形式，先后在区内知名企业搭台举办直播专场招聘会，通过线上宣讲、线上参观企业、线上面试的方式，与全国高校毕业人才进行互动问答，共吸引超过100多家企业参会，提供职位数797个，提供就业岗位32541个，职位在线浏览量172495次。

在政策方面，吴伟强调，金湾区企业优先招用应届高校毕业生，可享受社保方面的补贴；高校毕业生到基层就业可享受基层就业岗位补贴。同时，高校毕业生自主创业，将从租金补贴、创业资助、创业带动就业补贴、初创企业社保补贴方面给予扶持。（牛广文）

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