深度“扫描” 对准隐患下“猛药”

为了确保“百日安全”活动目标顺利实现,陕钢集团龙钢公司牢固树立“安全第一生命至上”的安全管理理念，坚持“事故不为零、一切皆为零”的安全绩效观，充分发挥“全员参与、齐抓共管”的作用，全面备战秋季防风、冬季防冻，夯实隐患治理，强化作业监管，提升全员技能，多措并举打响“百日安全”攻坚战，营造出“人人都是安全员”的安全活动氛围。

突出排查，向隐患说“拜拜”

“王竞，这个是防雷接地，这台进口精密仪器接在防雷接地上是不符合要求的，存在很大的安全隐患，必须彻底消除隐患。”安全员薛轶平说道。

“明白，我今天组织彻底排查一遍，一定整改完成。”王竞回答道。

近期，龙钢公司加大现场安全隐患排查，将安全保障面扩大化，加大对关键设备、重点部位的隐患排查治理力度和精细化检查,从生产系统、辅助系统、人员作业场所环境方面进行全面排查。为了确保效果，该单位对隐患排查全面落实“三违”治理与帮教，落实隐患排查与治理的闭环管理，对发现的隐患严格按照定整改时间、定整改措施、定整改人员、定监督责任人、定整改资金投入的“五定”原则进行处理解决，防止不安全行为的发生，筑牢隐患“跑冒滴漏”安全“高墙”。

专业联动，夯实“一线工作法”

该单位各级管理人员扑下身子，转变作风，扎实开展隐患排查的同时，从具体工作中查找问题根源，拒绝“头疼治头、脚痛医脚”，充分发挥各自专业特长，相互配合，提升联合解决问题的能力和水平。同时每天对检查进度、检查问题、整改情况等在调度会上通报，执行不到位的人员是否按照制度标准进行考核等跟进，对指令性工作落实不到位的，严格执纪问责，加大责任追究力度，督促管理人员将责任落到实处，进一步夯实各级安全责任。

提升技能，营造浓厚学习氛围

“在使用灭火器之前，我们首先要检查它的附件是否齐全完好，保险销是否正常，颠倒瓶体，使桶内干粉松动……”班长梁艳正在为新进大学生讲解干粉灭火器时说到。

为了进一步提高员工业务素质和技能，确保岗位人员扎实掌握基础知识，该单位组织开展灼伤应急演练、消防设施工具操作技能比武等各类活动，不仅达到了岗位练兵的目的，营造出“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围，打造基础扎实、技能过硬的职工人才队伍。同时通过搭建展示员工风采的平台，充分调动各岗位人员的工作积极性、主动性和创造性，激发内在动力，提高各类安防设施、特种设备的操作能力，夯实公司安全管理根基。（陕钢集团龙钢公司 刘王丽）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)