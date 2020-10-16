联合调解插上“互联网+”翅膀

"结案了。"日前,福建南安仑苍司法所的调解员蔡永远拿出手机,打开一个APP,对着刚签完字的调解协议书拍了张照,上传、注释,一个纠纷调解案件,就这样反馈、入档完毕。蔡永远笑着说,这可给他省了不少案头工作。

蔡永远用的这个APP是南安市司法局刚开发出的联合调解信息管理系统。除了能反馈,这一系统还可以实现南安各领域、各类型矛盾纠纷的全受理、全流转、全调处、全反馈。同时,还兼具案件预警、动态交流、业务培训、任务通知等功能,可以实时跟踪案件调处情况、推送典型调解案例、开展调解业务培训。

"这个APP通过互联网技术的运用,大大破解了矛盾纠纷案件推诿扯皮、流转困难、底数不清等痛点。"南安市司法局党组书记、局长、南安市大调解办副主任赖世有说,这一平台将市、镇、村和村组两级网格统筹起来,实现五级受理、三级调度,把一切纠纷案件摆在眼皮底下,纠纷化解情况明明白白,社会治理实现数据化、智能化。

案件流转,简便高效了

蔡永远刚调解成功的这起纠纷,来源于南安联调APP的案件流转。6月里,打开APP后,他发现自己有一个待办事项,打开之后就看到了这起由法院流转过来的纠纷案件。

接手之后,他一边研究APP上流转过来的案件材料,一边展开调查和调解。材料显示,这起亲兄弟土地纠纷,因一方将自己养殖的蜂箱挡地过道上而激化,最后闹上法庭。经过查访,他发现这对兄弟关系其实不错,父母早亡后,是哥哥一直在抚养弟弟。由此入手,蔡永远请来村里的乡贤、干部和老人,入情入理共同做工作,化解了矛盾,让兄弟重归于好。最后,这对兄弟还给司法所送来锦旗。

案件流转,是联调APP最为基础和重要的功能。当矛盾纠纷被任何一级调解机构受理后,就被该机构录入APP,开始了他在APP平台上的"旅行"直至化解结案。当首接调解机构,发现该起纠纷存在跨区域、跨级别等不在自己调解权限内的情况后,即可在APP上直接流转给有权限的调解机构,省去了人工材料传送的麻烦。一旦首接调解机构经过努力无力化解,即可流转给上级调解机构,进行更大力度的调处。接到流转案件的调解机构管理员、调解员立马就会收到APP的待办事项提醒,大大加快了案件流转的效率和速度,介入调处也就更加及时。

数据分析,清晰精准了

在蔡永远按规范将这起纠纷结案录入后,系统自动进行归类、统计,经办人、状态环节、对接类别、纠纷类别、案件来源、受理机构、调处机构、所在区域等各项数据自动更新。这些数据的收集形成了矛盾纠纷调处的大数据,带来了广阔的应用空间。

"以前受制于数据收集困难,导致底数不清、跟踪不及时,给调处工作带来多方面的影响。"南安市司法局调解科科长李志乾说,有了联调APP收集的大数据,以前做不到或比较难做到的事情,就迎刃而解了。

打开APP,首页就显示案件总数2931件、正在调处的176件,调解成功的2665件,调解终止的90件。再点进数据界面,纠纷总数里,就能看到各类纠纷分别发生在哪个乡镇、哪个村居,需要重点到哪里开展工作;纠纷类别里,就能知道是邻居纠纷、婚姻纠纷比较多,还是劳动纠纷、土地纠纷比较多,需要对哪类纠纷针对性处理;对接类别里,就能知道市镇村对接的流转案件有多少,诉调对接多,还是行调对接多……

此外,还可以看到不同月份全部或各类矛盾纠纷数量的变化,为经验总结和阶段工作的开展提供数据支撑。

查阅监督,方便有力了

指尖在手机屏幕上跳跃,轻轻几下点击,马上就能调阅出一件矛盾纠纷案件的办理情况。"信息化就是有这个好处,不用费力去翻找材料,几下就能搜索调阅出来",李志乾轻松一笑说道,调阅既是查阅,也是监督,可以全流程看到各个调解机构和调解员的工作情况。

"每一个受理的矛盾纠纷案件都要录入,如果一个村村级调解录入的案件很少,镇级却比较多,就不得不让人怀疑这个村级调解机构、调解中是不是有在尽职。"李志乾介绍,APP上,矛盾纠纷在调解员、村、镇、市的流转情况和办理情况,各级管理员可以在相应的权限内查阅得到,这为绩效考核、奖罚惩处提供精准的依据,同时也给各调解机构一定的压力,"做得好做不好,一目了然"。 此外,这个联合调解信息管理系统APP还设置了在线阅读交流版块,集成了动态新闻、经典案例、法律法规、赔偿计算方法等,为一线调解员提供了资料与信息的支持。未来,还将开通线上视频会议,让各级调解员、管理员可以通过APP直接进行视频交流,调解工作会议、部署也可以在APP上进行"云开会"。

互联网+,化解矛盾更给力

打开联调app,矛盾引纷调解情况一目了然

"这个APP我们从去年12月开始谋划,并于今年3月开发成形,4月上线运用。"南安市司法局局长赖世有介绍,通过对南安市26个乡镇(街道、开发区)和南安市直各单位调解队伍的培训,目前有4227位调解工作人员安装使用,为调解工作插上了信息化、智能化的翅膀,促进了社会的稳定和经济的发展。

早在2015年9月,南安在福建省率先创设市镇两级联合调解中心,党政一把手亲自抓调解,推行了公调对接、检调对接、诉调对接、援调对接、行调对接、访调对接、市镇对接和轻微刑事案件联合调解保证金制度的"七对接一保证"联合调解机制,打造独具南安特色的联合调解模式,调处成功率达93.8%,及时高效化解社会矛盾纠纷,促进经济社会的发展。2018年,南安市司法局也因此被司法部评为"全国人民调解工作先进集体"。

随着强基促稳工作的开展,南安开展大调解三年行动,建立健全了"3+N"(市、镇、村三级联合+行业性调解、专业性调解、特色调解等)的联合调解网络体系,以更高质量、更大限度、更优效率把矛盾纠纷化解在当地、化解在基层、化解在萌芽状态,筑牢社会和谐稳定的第一道防线。

现今,联合调解信息管理系统APP的投入使用,通过"互联网+"的方式,为这道防线插上了智能化、数据化的翅膀,让矛盾纠纷化解更为及时、精准、高效,在平安建设、经济发展中贡献更大力量。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)