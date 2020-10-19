湖南衡阳中欧班列首发

本报衡阳10月18日电 （记者孙超）日前，一列载着50个集装箱钢管等工业产品的中欧班列从衡阳南站发出，一路向俄罗斯比克良市驶去。这是湖南衡阳开行的首趟中欧班列，衡阳由此成为全国第七十二个开行中欧班列的城市。
据广铁集团长沙货运中心介绍，此趟中欧班列运行全程9463公里，预计时长为13天，而同样旅程海运需要60至70天。作为首趟中欧班列的货主，衡阳华菱钢管有限公司此前是通过水路、铁路转至长沙北、上海港，最后经西伯利亚铁路运到俄罗斯等国，运输成本较高。如今第一次采用集装箱运输出口钢管，不需水路、铁路倒换，历时13天就可到达俄罗斯比克良市。
衡阳海关综保区监管科副科长王鹏说，以中欧班列模式将货物发往欧洲国家和中亚国家，将大幅度提升物流时效性和资金周转率。出口企业可以在本地报关，出口退税也更加便利。据悉，衡阳中欧班列的开通，每年可以为湖南增加90列左右的往返发送量，外贸货值达15亿—20亿美元。
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