东地中海油气争端再次升级（国际视点）

土耳其政府近日重新向东地中海争议海域派出钻探船“奥鲁奇·雷伊斯”号执行勘探任务，让一度相对平静的东地中海局势波澜再起，再度引发外界对东地中海和平与安全局势的担忧。在日前召开的欧盟峰会上，欧盟及其成员国领导人再次敦促土耳其停止在东地中海的单边行动，避免局势紧张。

资源开发波澜再起

据报道，此次“奥鲁奇·雷伊斯”号钻探船前往地中海争议海域进行资源勘探，勘探活动将一直持续到10月22日。土耳其方面称，此前“奥鲁奇·雷伊斯”号返回土耳其主要是进行检修、补给。

希腊外交部随后发表声明称，海上安全信息播发系统显示，土耳其在希腊卡斯特洛里佐岛大陆架开展钻探活动，距希腊海岸仅6.5海里，这是两国关系的重大倒退，显示土耳其“不可信赖”“不愿意真正进行对话”，该举动直接威胁到地区和平与安全。

土耳其方面则认为，钻探地点位于土耳其大陆架上，希腊无权反对，并指责希腊违反国际法，要求希腊停止在爱琴海和地中海海域进行军事演习。土耳其总统埃尔多安指责，希腊和塞浦路斯未能履行在欧盟和北约内部谈判期间所做出的“承诺”，并威胁称，土将对上述两国做出“应有的回应”。

据土耳其《每日晨报》报道，土耳其重新向争议海域派出勘探船只事出有因。希腊军方日前宣布，将于10月29日土耳其国庆日在爱琴海举行实弹射击演习。土政府认为，希腊此举不仅违反了1988年禁止双方在国庆日举行军事演习的协议，也故意破坏了两国举行试探性会谈的气氛。作为回应，土军方宣布10月28日在爱琴海举行实弹军事演习。

据报道，土政府还对欧盟没有兑现上一届欧盟峰会期间做出的承诺感到不满。此前，欧盟为说服土耳其从争议海域撤回勘探船只，表示准备提出一项重振与土耳其关系的议程，内容包括更新关税同盟、放宽签证、修订移民协议等。土政府称，他们密切关注欧盟何时兑现承诺，但迄今未看到任何积极进展。

欧盟加大施压力度

近几个月来，土希两国因东地中海海洋权益等问题关系持续紧张。此前在欧盟和北约的斡旋下，土政府于9月13日召回“奥鲁奇·雷伊斯”号，东地中海紧张局势得到一定程度缓和，这个空白期也为各方进行外交对话提供了条件。希腊外交部随即同意恢复与土耳其的试探性会谈，并将于近期举行谈判。10月初，土希两国在北约总部举行的军事代表团会议上就东地中海局势达成了“一般原则”的共识。但此次钻探船重返争议海域为双方接触增添了新的障碍。

希腊外交部已明确表示，只要土耳其船只勘探任务还在进行，希腊就不会参加计划中的与土耳其的试探性会谈。

欧盟轮值主席国德国总理默克尔表示，土耳其的行动具有挑衅性，此举“令人遗憾”。德国外长马斯取消了访土计划，表示土恢复在争议海域勘探活动，将使缓和地区局势的努力遭受重大挫折，还会影响未来欧土关系，他呼吁土方放弃单边挑衅行为。法国总统马克龙表示，欧盟准备同土耳其对话，但不会对土方挑衅行为作出任何妥协。

欧盟在10月初发布的一份报告指出，土耳其的外交政策同欧盟的共同外交和安全政策的优先方向相冲突，尤其是土在东地中海活动越来越频繁，并对希腊和塞浦路斯采取“不合法和挑衅性”行动，报告要求土尊重欧盟成员国主权，就争议问题进行谈判。欧盟方面近日甚至威胁将对土耳其进行制裁，以捍卫欧盟及其成员国利益。

化解矛盾尚需时日

欧洲智库布鲁盖尔研究所高级研究员迈克尔·李认为，土希争端由来已久，两国在塞浦路斯问题上的博弈已有多年，利比亚国内局势不稳定加剧了各方在东地中海的对立。东地中海的油气资源在国际能源市场地位并不突出，但对沿岸国家很有吸引力。

迈克尔·李认为，东地中海争端牵涉欧盟两个成员国希腊和塞浦路斯，欧盟为此积极斡旋。但在欧盟内部，德国和法国发出了不同信号。德国政府倾向于更多利用欧盟的“软实力”，推动土希接触，同时希望保持欧土在难民等问题上的合作，也照顾到国内土耳其移民的敏感情绪。法国则向土耳其发出了强硬信号，批评土政府采取“扩张政策”。

欧洲改革中心学者路易吉·斯卡西里分析称，欧盟内部对土耳其的立场不一，使得欧盟很难在东地中海海域争端中发挥积极作用。《欧盟动态》网站认为，土耳其看到中短期内加入欧盟的希望渺茫，对欧盟的立场表现出不冷不热。

有专家分析，围绕东地中海争端，欧盟一直充当协调人，采取施压和诱拉手段，试图调解土希矛盾，避免争端升级。不过，从当前局势看，欧盟这种化解土希矛盾的策略似乎并未奏效，东地中海发生冲突的风险随之增加。

土耳其主要英文报纸《每日新闻》评论称，推动东地中海地区局势缓和并非一件易事。几乎所有利益攸关方都清楚，只有加强外交斡旋并采取切实行动，才能为土希恢复谈判提供真正的基础。

（本报布鲁塞尔、安卡拉10月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 19 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)