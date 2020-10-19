深圳综改试点获40条授权事项

40年里，深圳从一个默默无闻的边陲小镇到拥有超过2000万人口的现代化国际都市，奇迹般崛起于中国南方。图为深圳市区景色。

新华社记者 毛思倩摄

深圳又一地标建筑——128米高的深圳宝安滨海文化公园摩天轮目前正加紧建设。图为建设者在建设现场施工。

新华社记者 刘大伟摄

《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》10月18日正式发布，为深圳改革发展送上包括40条授权事项的“大礼包”。国务院新闻办同日举行新闻发布会，国家发改委、科技部、自然资源部、证监会、广东省和深圳市相关负责人就扎实推动深圳综合改革试点落地见效有关情况作了专门介绍并就热点问题答记者问。

探索空间前所未有

据介绍，40条授权事项包括六大方面。其中，要素市场化配置方面14条，营商环境方面7条，科技创新体制方面6条，对外开放方面7条，公共服务体制方面3条，生态和城市空间治理方面3条，原则上将于2022年全部落地。包括，在知识产权保护上，建立连接技术市场与资本市场的全国性综合服务平台，探索依法降低商业秘密侵权行为刑事立案门槛；在安全有序放开基础电信业务上，逐步取消外资股比等限制，赋予深圳外商投资电信企业的审批权限；在资本项开放上，建立本外币合一资金池主账户等等。

发布会上，国家发改委副主任宁吉喆表示，首批授权清单中40条授权事项每条内容都很丰富。其中，20多项需要突破现有法律法规和政策规定，涉及近百项具体法律法规和政策条款的调整，具有很强的创新性、突破性，体现了中央授权改革的力度和深度，将为推动高质量发展释放巨大改革红利。

“授权清单是改革方式方法的重大创新。综合授权有别于此前改革试点‘一事一议、层层审批、逐项审核’的授权方式，是在中央改革顶层设计和战略部署下，以清单式批量报批的方式推动重点领域和关键环节改革。授权清单是批量授权的重要载体，是改革方式方法创新的重要体现。列入清单的事项实施备案管理，除明确要报批的事项，其他不再逐项报批。”宁吉喆说。

重点领域着力突破

深圳综合改革试点聚焦了多个重点领域和关键环节。

科学技术是第一生产力。2019年深圳PCT（国际专利申请量）达到1.75万件，占全国1/3，已经连续16年位居全国各大城市首位。

科技部副部长徐南平表示，科技部将以创新型城市建设为抓手，支持深圳加快建设一批重大创新平台，建设一流的创新环境、集聚一流的创新资源、吸引一流的创新人才。

在资本市场改革建设方面，深圳也将拥有更大的舞台。证监会副主席阎庆民表示，8月24日，创业板改革并试点注册制已经落地。截至10月15日，创业板共受理了414家企业发行上市申请，再融资、重大资产重组同步实施注册制，首单上市公司重大资产重组已经完成注册。

阎庆民表示，接下来证监会将从优化创业板的服务功能；支持深交所深化板块改革；支持新三板精选层挂牌企业转板上市等方面着力，支持深圳相关探索与改革。

此外，《深圳经济特区个人破产条例》已经立法通过，将于明年3月1日起正式实施，这是中国首部有关个人破产的立法。数字人民币内部封闭试点测试正在深圳开展。

破解难题先行先试

改革又到了一个新的历史关头，深入推进面临许多前所未有的新问题。

在谈及“深圳建设用地是否可以大规模扩张”这一问题时，自然资源部副部长庄少勤表示，赋予深圳市更大的土地审批自主权，目的是要深化审批制度改革，解决建设项目“落地难、落地慢”等审批效率问题，提高空间资源的配置效率。一方面，深圳可以通过国土空间规划统筹各种空间资源，包括优化永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界等控制边界。另一方面，要将深圳市放在更大的新发展格局中优化区域空间布局，形成区域开放式、网络化、多中心、集约型的发展格局。在这一过程中，深圳不仅要用好自己的资源，也可以充分协同区域资源，使未来的发展空间得到更有力支撑。

如何在对外开放领域“更上一层楼”，也是深圳的重要任务。

“去年，深圳的进出口总额超过了4300亿美元，占全国的10%。深圳有很好的外贸基础设施，包括空港、海港，还有各类联通国内外的基础设施，在构建新发展格局方面有很好的条件和基础。”深圳市市长陈如桂说，接下来，深圳将积极发挥开放先行的优势，充分发挥联通国内市场和国际市场重要交汇点的优势，不断畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。

今年1—9月，深圳实际利用外资增长近8%，民间投资大幅增长22%。陈如桂说，未来深圳将按照综合改革试点方案要求，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，主动承接香港国际化专业服务的延伸和带动，不断提升贸易和投资的自由化、便利化水平，搞好营商环境，做好先行示范。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)