北京鼓励企业参与REITs试点

本报讯（记者 潘福达）北京市2020年基础设施REITs产业发展大会近日召开。记者获悉，本市将加快构建REITs产业生态体系，重点打造以REITs为特色的资产管理机构聚集区，全力支持优质基础设施项目积极申报REITs，全力支持培育基础设施REITs专业运营管理龙头企业，全力支持金融机构及相关中介机构开展基础设施REITs业务。

所谓REITs，就是将具有持续稳定收益的基础设施领域资产或特许经营权益，转化为流动性较强的、可上市交易的标准化、权益型金融产品，在证券交易所公开发行募集资金从而盘活存量资产。今年4月，国家发改委、中国证监会启动基础设施REITs试点。9月29日，北京率先发布了十二条《支持北京市基础设施领域不动产信托基金（REITs）产业发展若干措施》，为推动REITs产业高质量发展提供了有力的政策保障。

下一步，北京将立足自身特点和优势，长远整体谋划，从产业要素、产业生态、政策保障等方面抓好落实，培育产业发展“新引擎”。本市将深入挖掘储备优质资产，树立北京板块品牌标杆，建立项目储备库，积极吸引各类社会资本参与项目孵化培育，争取在节能环保、5G、数据中心等新基建领域及京津冀城际铁路、新机场等重点项目打造若干只经济效益好、社会知名度高的优质REITs。

本市还将鼓励通过出资入股、收购股权、相互换股等方式，整合优质资源，集中力量打造一批辐射全国的规模化、专业化基础设施REITs运营管理龙头企业，同时大力吸引内外资优质公募REITs基金管理人入驻北京，支持市属企业申请相关金融资质，创新举措培育优质资管团队。

在培育产业生态方面，北京将充分利用中介服务机构高度集中的专业优势，鼓励优质中介机构积极拓展REITs业务，通过兼并重组、联营合作等方式做大做强。本市将通过战略配售主动引入社会保障、养老保险、年金等长期资金，促进基础设施REITs产品与资金风险收益要求有效匹配，发挥REITs二级市场流动性优势，为投资者进入和退出投资提供有效途径。

本市将创新市场准入、规划土地、税收监管等支持政策，打造产业集聚区，拓展优质市场主体发展空间，通过“产、学、研”合作培养一批专业人才，健全高端人才引进机制，高标准培育引进专业人才。

值得关注的是，本市拟对成功发行基础设施REITs产品的企业给予一次性补贴，并在现有税收政策框架内给予企业所得税减免优惠，将发行规模作为降杠杆措施纳入国有企业经营业绩考核指标，全方位鼓励企业参与REITs试点。本市还将完善PPP（政府和社会资本合作）项目配套制度，积极探索通过“PPP+REITs”方式盘活存量资产。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)