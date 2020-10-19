原标题：数字创新智库在京成立 赋能产业互联与数字生态

中新网北京新闻10月17日电 (记者 杜燕)由国家数字化设计与制造创新中心北京中心/北京数字化设计与制造产业创新中心(简称“北京数字化中心”)联合清华大学技术创新研究中心、中关村东升科技园、中国知网、北京信息化和工业化融合服务联盟和北京国信数字化转型技术研究院等单位共同发起的数字创新智库在京成立。

这是记者今天从“2020国际数字创新高峰论坛暨数字创新智库成立仪式”上获悉的，来自高校、科研院所和企业界代表共150多名嘉宾参加了论坛。

北京市经济和信息化局副处长王晶在论坛上表示，这次论坛和智库的成立标志着北京数字化中心的工作实现了从数字化技术平台向产业生态平台质变的提升。该局将持续支持北京数字化中心开展国际数字创新高峰论坛的相关工作，希望数字化创新中心和相关伙伴能够持续办好论坛、建好智库，为北京数字经济中心的发展和科技中心的建设做出更大贡献。

中关村科学城管理委员会产业促进二处处长何建吾指出，从数字化的设计、数字化的仿真到数字化的制造、数字化的运维，都是数字化转型的重要内容，其中最核心的是数字化仿真。希望数字化中心和数字创新智库能够发挥各方面资源的优势，持续地做一些研究，为国家的数字化转型真正地实现智能制造提供解决方案。

北京市海淀区东升镇镇长刘件表示，中关村东升科技园始终坚持建设创新服务、政策服务、金融服务、生活服务四大链条，致力于构建人、业、场融合创新服务生态的发展，着力提升园区的数字化能力。目前科技园已有50余家上市公司，每年产值超过一千亿。

本次论坛邀请到清华大学教授陈劲、北京大学教授董小英、中国科学院研究员余江、美国麻省理工学院教授Neil Thompson、《云端时代》《数字法则》作者Joe Weinman、量子管理创始人Danah Zohar、香港理工大学教授Eric Tsui、德国斯图加特大学教授Alexander Brem等著名学者以及西门子亚太区战略规划与业务拓展总经理陆云强、中国知网大数据知识管理事业本部总经理顾君等，围绕数字科技下的创新范式、传统企业的数字化转型、数字时代的创新体系与规律、人工智能发展前景、数字化时代的知识管理、创新管理中的数字化革命、数字创新的企业实践等作主题报告。

论坛上举行了数字创新智库成立仪式。数字创新智库旨在聚合数字化和创新管理领域的资深学者、企业精英和技术专家，共同为中国数字化转型和国际创新体系升级建言献策，赋能产业互联与数字生态。未来，将通过举办“年度国际数字创新高峰论坛”、编辑《数字创新评论》、出版《数字创新蓝皮书》、评选全球数字创新标杆企业、建设数字创新教育联盟和数字创新知识库特别是工业仿真技术知识库、开展数字创新领域的科研教育等活动，培养数字化技术人才，打造数字创新领域的国际化思想平台。

(责编：夏晓伦、毕磊)