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“校长大会”分享 作业帮王家耀：三次供给浪潮推动教育普惠

2020年10月19日17:01  来源：中国网
 

16日，在中国教育报主办、作业帮协办的“2020中国教育报校长大会”教育扶贫分论坛上，作业帮公共关系副总裁王家耀分享了在线教育的三次供给浪潮，对推动教育普惠发挥的作用。

王家耀介绍，作业帮以拍照搜题、直播课、AI个性化互动教学为代表的三次供给浪潮，为更多地方的学生，提供了更优质的教育资源。

王家耀分享在线教育助力教育普惠

建设普惠管道 满足更多学生需求

中国的中小学生有1.94亿人，超过70%是分布在三线及以外地区，他们缺乏好老师、好内容、好环境，对于优质的教育资源有非常强烈的渴求。

“在线教育的最大价值，在于教育普惠。”王家耀说，作业帮正在建设把优秀的老师和优质的内容放大、迁移、匹配的便捷管道，让这些优质的教育资源以很低的成本、很快的速度、很便捷的方式提供给全国各地的学生。

他介绍，作业帮超过70%的用户来自非一二线城市。截至2020年10月1日，共有超过336万名来自52个国家级重点扶贫县的中小学生在作业帮平台在线学习。自2019年以来，这些地区的用户增长率远高于作业帮平均用户增长率。

王家耀分享在线教育助力教育普惠

三次供给浪潮 让普惠教育高效优质

王家耀表示，以拍照搜题为代表的第一次供给浪潮，解决了学生随时随地答疑解惑的需求。

据透露，拍照搜题是作业帮的核心产品之一，市场占有率超过75%。借助“人工智能+2.5亿海量智能题库”的结合，学生可完成“发现自身薄弱环节”、“及时查漏补缺”、“系统强化知识体系”的正向循环，建立符合自身特点的学习习惯。

王家耀说，第二次供给浪潮是直播课，让更多优质教育资源下沉，学生可以轻松地与名师面对面。

以作业帮为例，教研教学老师约800人。其中，985/211大学、重点师范大学、国外留学毕业教师占比九成以上，教学经验平均在5年以上。

疫情期间，直播课的作用得到凸显。作业帮春季免费直播课从2月3日到3月9日，学员量超3300万，为行业第一；名家讲堂公益大师课学员量超2000万；高考真题直播解析课观看量超2100万。

王家耀提出，第三次浪潮是AI等技术的运用，让因材施教成为可能，实现了“1对1”个性化教学，提高了教育普惠的质量。

随着5G技术、VR技术应用的成熟发展，催生了在线教育更多的新场景、新模式、新业态。通过课堂交互技术，能把课程变得更立体、更生动、更形象，让孩子们上课更有趣。大数据技术及应用，给孩子们提供真正个性化的服务。

(责编：乔雪峰、毕磊)
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