绿叶科技集团助力全面脱贫在行动

原标题：绿叶科技集团，助力全面脱贫在行动

10月17日是第7个国家扶贫日，也是第28个国际消除贫困日。2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是全社会广泛参与、共同打赢脱贫攻坚战的关键之年，绿叶科技集团成立二十年来，一直将扶贫济困作为企业社会公益的主要方向，对口帮扶贵州省铜仁市、陕西省等地，精准扶贫宁夏、贵州、河北、四川多地贫困乡镇，成立至今已捐助慈善总额达7000余万元。

据悉，为支持宁夏银川市扶贫产业发展，绿叶向银川市精准扶贫山区移民（建档立卡户）捐资500万元，同时在听取银川等地招商环境和项目推介后，积极推动建立宁夏分公司、电子商城引进宁夏特级枸杞王等项目达成合作意向，综合运用捐赠、就业、商贸等多种扶贫方式，实现村企资源共享、优势互补、共同促进、互惠共赢。

2017年8月8日，四川九寨沟发生7.0级地震，绿叶第一时间向灾区捐赠100万元资金和100万元生活物资，为灾区救助工作及时奉献力量。灾区重建阶段，在获悉阿坝州高原贫困母亲的生活困境后，2018年10月30日，绿叶携手四川阿坝州红十字会，专项设立阿坝州高原贫困母亲关爱项目并捐赠15万元启动资金，专项帮扶高原贫困母亲家庭改善生活条件。2019年6月17日，四川省宜宾市长宁县深夜连发多次地震，绿叶立即组织员工爱心捐款活动，活动累计收到捐款60余万元，通过苏州高新区慈善基金会第一时间送到四川长宁地震灾区，专项用于支援灾区人民社区、生活重建和灾区困难群众的扶贫济困。

作为扎根苏州多年的民族企业，苏州绿叶曾多次捐赠支援苏州市对口帮扶地区——贵州省铜仁市。2018年11月22日，在苏州市高新区浒墅关镇委、镇政府调研组的统一带领下，苏州绿叶绿基金代表首次来到贵州省铜仁市万山区高楼坪乡龙田村，在了解到村里缺少资金建设卫生室、文化室等情况后，绿基金工作组立即决议通过绿基金向龙田村村委会捐赠50万元，用以建设绿叶文化活动中心，为当地打响脱贫攻坚战、加强精神文明建设作出绿叶贡献。结对以来，两地不断深化产业合作，实施帮扶项目，拓展协作领域。2019年3月26日，苏州绿叶代表再次随苏州高新区党政代表团来到贵州省铜仁市，向万山区捐赠村企结对帮扶资金60万元，帮扶万山区贫困村基础设施建设，为万山区脱贫攻坚巩固提升工作助力。

不仅如此，自2018年6月1日起，绿叶持续开展“绿叶小学”爱心助学活动，目前在在湖南、广西、云南、贵州、山东、新疆等省、自治区建立9所绿叶小学，资助北京大学贫困学生、甘肃、湖南、云南、江苏贫困学生累计1900余名。

为响应十九大报告提出的“建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境”的号召，推进农村公共基础设施建设，加快贫困村县脱贫攻坚步伐，2018年至今，绿叶在全国范围内开展美丽乡村建设，范围包括河南省鹤壁市、辽宁省阜新市、江西省贵溪市、吉林省公主岭市、四川省南充市、四川省雅安市、河南省驻马店市、黑龙江省七台河市、辽宁省铁岭市、河北省沧州市、黑龙江省齐齐哈尔市、安徽省安庆市、四川省巴中市、湖北省宜昌市、安徽省宣城市等，为推动国家“精准扶贫”方针的贯彻落实作出实际贡献。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，绿叶第一时间响应国家号召，向湖北捐赠抗疫款项与物资，并迅即转产消毒液、口罩等防疫物资，全力支援防控一线。

“一方有难，八方支援”，抗疫期间，绿叶科技集团多次向湖北省武汉市、黄冈市、北京市、新疆自治区等疫情重灾区积极捐款捐物，向北京协和医院、江苏省中医院、东南大学附属中大医院、南京市红十字医院、江苏省省级机关医院等多家医院、学校等，捐赠急缺的防疫物资，向抗疫一线的医务人员、防控人员“伸援手、献爱心”，持续不断为抗疫工作贡献力量。疫情期间，绿叶累计捐赠人民币230万元，累计捐赠防疫物资近6000箱，捐赠总额合计超550万元。

(责编：毕磊、夏晓伦)