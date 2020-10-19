原标题：亲子健康，线上动起来

随着社会的进步和教育观念的深化，社会各界在有关体育的教育功能认知上分歧渐少、共识增多。中央全面深化改革委员会审议通过的《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》指出，要树立“健康第一”的教育理念，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。

为更好地促进青少年身心健康和谐发展，繁荣青少年文化体育事业，带动更多家庭参与进来、动起来，共同推进广大青少年健康提升。由国家体育总局青少司指导的“云亲子，童心扬”线上亲子运动会国庆启动报名，带动起全国各地家庭的积极参与。陈一冰、邢傲伟、王镇、王丽萍、张湘祥等奥运冠军，中国篮协副主席王立彬，户外运动名人夏伯渝、金飞豹、雷殿生等第一时间表达了支持与关注。

本次线上亲子运动会，面向全国3-12岁少年儿童及其家庭，家长将与孩子互动的视频上传活动官方平台进行展示和观众点赞。11月3日活动进行有关结果公布。

(责编：夏晓伦、毕磊)