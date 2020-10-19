海信发布彩色超声产品 产业升级再放“大招”

10月19日，海信医疗超声产品正式对外发布。海信集团高级副总裁陈维强表示，海信超声的研发成功，意味海信高端医学影像产业布局有了“关键一环”。

陈维强表示，医疗行业是海信集团重点布局的产业板块之一，依托海信集团在图像处理技术、显示技术、与信息交互技术方面的技术积累，海信相继推出彩色多普勒超声、医用显示、医护终端、计算机辅助手续系统、阅片系统、分导诊系统、以及数字化手术室、数字化手术部、远程医疗等系统解决方案等产品。

“在海信高端医学影像产业的‘拼图’中，海信彩色超声设备是最关键一环。它将为海信医疗未来向内窥镜手术设备、微创手术机器人等影像设备领域进军打下坚实的基础。”海信医疗设备有限公司CTO陈永健表示，海信进军超声产业时，没有像一些企业满足于在已成“红海”的低端市场拼杀，而是越过高技术门槛向中高端市场的“蓝海”挺进，要尽快通过自己的努力缩短和国际高端品牌的差距，真正实现高端医学影像设备的国产化。

9年的研发历程中，海信集团综合力量雄厚，各业务生态带来的1+1〉2的协同效应，在图像显示与数据处理、人工智能、高端智造等多项技术以及质量管控、资金等多方面提供支撑，为进军超声产业提供了独一无二的优势。

陈永健表示，海信有信心在五年内做到国内超声品牌前三甲。海信将持续加大及其他医学影像设备产业的投入力度，探索内窥镜手术设备、微创手术机器人等影像设备领域的研究、开发与应用，形成高端医学影像诊疗设备、医学影像人工智能创新的产业发展平台，建立山东省医学影像技术创新中心。通过产品研发，从器件自主、算法创新、产品研制、医学影像人工智能应用到医院临床认证，形成医学影像产业群，部分技术达到国际领先水平，加速推进我国高端医疗影像设备国产化进程。（牛广文）

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