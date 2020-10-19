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浪潮集团执行总裁王洪添：“智算、智联、智用”助力VR产业发展

2020年10月19日19:54  来源：人民网-财经频道
 

10月19日-20日，2020世界VR产业大会云峰会在江西南昌召开。本次会议的主题为“VR让世界更精彩-育新机、开新局”，浪潮集团执行总裁王洪添出席大会并在主论坛发表主旨演讲。

王洪添表示，随着新技术的发展，虚拟现实已经变得触手可及，在游戏、直播、仿真等众多领域开始落地，并不断向制造、医疗、教育、智慧城市等领域渗透，产生各类创新应用，推动VR新时代的到来。而VR新时代要求计算、连接、应用能够获得更大的支持，需要更智慧的计算、更智慧的联接、更智慧的应用，浪潮将以“智算、智联、智用”助力VR产业发展。

5G商用加速，也正加快VR时代到来的步伐。王洪添表示：“从以边缘计算产品支撑5G应用，到以基础设施支撑三大运营商的5G网络建设，浪潮将立足5G行业化、网络云化、技术开源化机会，打造共享开放生态，持续夯实5G产品能力，加速成为新一代云网融合5G产品提供商，为VR产业提供智慧连接。”王洪添进一步阐述：“有了算力的支持以及广泛的连接，智慧应用随之涌现，实现应用的智慧化目标。”（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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