引入成熟航空技术 房车品牌“巴赫”在京发布

日前，北京韧石科技有限公司与中科院成都中科微信息技术研究院，清航空天公司战略合作协议签约暨巴赫品牌房车发布仪式在北京举行。据介绍，此次签约为国产房车研制生产制造提供了航空级别的标准化参考，也为未来房车设备通用化提供了技术思路。
签约仪式上，中科院成都中科微信息技术研究院，清航空天公司单位相关负责人表示，本次与韧石科技的合作是科研成果市场化转化应用的一次有力尝试，下一步三方将在数据通信、航空动力等实验室技术产业化方面开展广泛合作。
韧石科技创始人付彤表示，韧石科技的企业理念是不断将新思路、新技术、新创造应用在产品路线上，此次更是将成熟的航空技术引入房车设计，顺利推出巴赫品牌房车，正是韧石科技几大支柱产业融合式发展思路的探索体现。韧石科技将努力致力于无人机、航空设备和材料、房车设计等领域的综合设计及多场景应用，力争为市场提供更加多元化、系列化的高质量产品。（牛广文）
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