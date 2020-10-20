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前三季度

中国经济增长0.7%(新数据 新看点)

累计增速年内首次转正

2020年10月20日05:57  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京10月19日电 （记者刘志强）前三季度，GDP同比增长0.7%，增速由负转正；第三季度，GDP在前两个季度分别同比下降6.8%、同比增长3.2%的基础上实现4.9%的更快增长，延续稳定恢复态势——前三季度中国经济数据19日发布，令社会各界倍感振奋，一位网友深情写道：“意料之中，又是意外之喜，中国经济韧性十足！”

　　细看成绩单，“0.7%”这一数据背后，是一系列指标年内首次由负转正：前三季度，固定资产投资（不含农户）436530亿元，同比增长0.8%；货物进出口总额231151亿元，同比增长0.7%；全国居民人均可支配收入23781元，扣除价格因素实际增长0.6%。

　　“前三季度，面对新冠肺炎疫情冲击和严峻复杂的国内外环境，各地区各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，科学统筹疫情防控和经济社会发展，有力有效推动生产生活秩序恢复。”国家统计局新闻发言人刘爱华认为，“0.7%”等一系列数据证明我国的疫情防控和经济复苏走在了全球前列！

　　——消费逐步回暖，内需恢复势头明显。商超人头攒动、景点摩肩接踵、餐馆宾客盈门，消费需求加速释放，助力旅游、餐饮、住宿等服务行业复苏。实物消费也在快速增长。10月18日，今年我国第600亿件快件诞生，距离第500亿件仅过去38天。9月份，社会消费品零售总额同比增长3.3%。

　　——产业加快转型，新动能蓬勃发展。前三季度，规模以上高技术制造业、装备制造业增加值分别增长5.9%、4.7%，均快于上半年，增势明显。

　　——投资持续落地，经济增长后劲足。今年以来，深中通道、中老铁路、白鹤滩水电站等重大工程有序推进，带动投资加快落地，以5G等为代表的新基建蹄疾步稳，到9月底，中国移动已开通5G基站逾35万座，提前完成全年目标。前三季度，基础设施投资增长0.2%，年内首次由负转正，制造业投资降幅收窄，高技术产业投资增长9.1%。

　　（相关报道见第二版）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月20日 01 版）
(责编：白宇)
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