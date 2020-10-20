前三季度GDP增速转正 全年有条件保持增势

国内GDP年内累计增速“回正”。10月19日，国家统计局召开新闻发布会并公布了前三季度我国经济增速的相关情况。经初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，实际同比增长0.7%。分季度看，一、二、三季度同比增速分别达-6.8%、3.2%和4.9%。伴随复工、复产、复市等相关政策支撑，目前全年就业任务已完成99.8%，全国居民人均可支配收入、固定资产投资累计增速等主要指标也相继由负转正。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，四季度，从经济发展的外部环境来看，疫情发展仍然有不确定性；从内部来看，目前经济仍然在恢复进程中，部分指标尚未恢复到正常增长水平。“但不论从需求、生产，还是从整个市场表现出来的信心和活力等方面看，今年四季度乃至全年有基础、有条件、有信心保持目前的态势。”

全年就业目标完成99.8%

时至四季度，全年就业目标任务完成在即。数据显示，前三季度，全国城镇新增就业人员898万人，完成全年目标任务的99.8%。城镇调查失业率为5.4%，较8月回落0.2个百分点。其中，25-59岁人口调查失业率为4.8%，低于全国城镇调查失业率0.6个百分点，与8月份持平；31个大城市城镇调查失业率为5.5%，比8月份下降0.2个百分点。

“从我们监测的数据来看，高校毕业生9月份就业状况压力是减轻的，就业形势是趋好的。20-24岁大专及以上人员调查失业率比上个月下降2.4个百分点；农民工就业方面，外来务工人群的调查失业率也是逐月下降的。三季度末，外出务工劳动力是1.79亿人，较二季度末增加200万人，说明外出务工劳动力在增加。”刘爱华说。

对于就业改善，浙商证券李超团队认为，目前国内大循环已基本畅通，经济持续复苏带动企业盈利修复，用工需求正逐步恢复，调查失业率正在逐渐下降；电影院、剧院、旅游景点等线下消费场景几乎已全部放开，线下服务行业创造的就业岗位不断增多；伴随汛期结束，强降雨对于基建项目的干扰下降，叠加灾后重建工作开启；同时，就业优先政策持续发挥作用，农民工就业情况良好。

此前，据教育部高校学生司司长王辉介绍，为全力推进高校毕业生就业，截至9月底，教育部等20多个部门出台了30余项政策措施，健全完善促就业政策体系；针对农民工群体，在《关于支持多渠道灵活就业的意见》落地的基础上，今年8月，人社部等15个部门联合印发《关于做好当前农民工就业创业工作的意见》等。

不过，尽管迎接毕业生及农民工群体就业态势已有所改善，但当前就业压力仍较大。以高校毕业生为例，9月份调查失业率尽管较8月下降2.4个百分点，但仍高于去年同期4个百分点；同时，外出务工劳动力较去年同期减少380余万人，下降2.1%。刘爱华表示，仍需进一步通过保市场主体、助企纾困、鼓励灵活就业等措施，加大政策落实力度，缓解前述重点群体的就业压力。

社零增速连续两个月正增长

就业支撑居民人均可支配收入出现改善，加上9月迎来全国消费促进月，多地继续发放消费券，促进当月社零数据继续提升，成为推动GDP增长的最大引擎。据统计，9月份，社会消费品零售总额35295亿元，实际增长2.4%；其中，除汽车以外的消费品零售额31428亿元，增长2.4%。

按消费类型分，受今年疫情影响，前三季度餐饮收入25226亿元，下降23.9%；商品零售248098亿元，下降5.1%，但消费升级类商品销售实现较快增长，通讯器材类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长7.2%、6.8%、4.5%。

“从当月情况看，商品零售中恢复较慢的主要是石油及制品类和通讯器材类，均处于下降区间。其中，石油及制品主要受价格因素影响，通讯器材类产品消费下降和部分品牌手机上市周期有关。”刘爱华表示。

不过，刘爱华也指出，今年疫情冲击下，网上消费对于保障民生、疫情防控乃至整体经济增长，都起到了非常重要的作用。前9月，全国网上零售额80065亿元，同比增长9.7%。网上购物、直播带货等新业态、新模式持续火热，在线办公、远程问诊、在线教育等新兴需求非常旺盛。前三季度实物商品网上零售额同比增长15.3%，增速比上半年加快1个百分点，占社会消费品零售总额的比重达24.3%。

9月当月，新一轮消费月成为刺激当月消费增长的潜在动力。商务部和中央广播电视总台于9月9日-10月8日共同组织开展了“百城万企促消费”全国消费促进月活动。同期，北京、上海、深圳、浙江、山东、安徽、四川、福建等省市部分地区再次发放消费券，重点促进汽车、线下旅游及体育等消费项目。其中，北京于9月8日发放140万张消费券，包括线下餐饮购物消费券100万张，智能产品消费券40万张；9月19日起开启第二轮消费券发放活动并增加美团、饿了么两大外卖平台发放，预计将持续到12月中旬。

刘爱华说，从月度变化看，社会消费品零售总额连续两个月为正增长，但增速微弱，仍处于较低水平恢复阶段；累计来看，前三季度降幅较大，离回到正常水平还有距离。下一步，将继续坚持扩大内需的战略基点，从增加居民收入、改善消费环境等方面继续发力，推动消费需求回升。

固定资产投资增长0.8%

相较消费，投资增速恢复较快，累计增速实现正增长。据统计，前9月，全国固定资产投资（不含农户）436530亿元，同比增长0.8%，前8月为下降0.3%。分产业看，一、二、三产业投资额累计增速分别为14.5%、3.3%和0.2%。

“总体来看，虽然投资累计增速首次实现年内正增长，但整体弱于市场预期0.1个百分点。”民生银行研究院高级研究员应习文表示。其中，基建投资依旧在稳步增长，后期预期增速有望继续回升。数据显示，基础设施投资同比增长0.2%，前8月为下降0.3%。

财信宏观研究院副院长伍超明指出，前三季度基建投资增速较预期偏弱受到几方面因素影响：专项债资金转化使用效力相对偏缓；部分专项债资金投向棚改领域，比重超30%；铁路运输业增速在放缓；同时，银行补充资本金分流财政资金。

不过应习文进一步表示，目前从政策面看，不论传统基建还是新基建，政策面利好仍较多。随着国内大循环格局确立，“十四五”规划在途，各地正在加快研究推出新一轮产业投资政策；从资金面看，三季度依旧坚持稳健的货币政策，地方债发行仍在加快。

日前，据财政部政府债务研究和评估中心最新数据显示，9月全国发行地方政府债券7205亿元。截至9月末，各地已组织发行新增地方政府债券43045亿元，完成已下达债务限额的95%。2020年新增专项债的发行工作已步入尾声，财政部明确将争取在10月底完成新增专项债发行工作。

相较基建投资，制造业投资增速仍相对缓慢，但新旧动能转换态势明显。数据显示，前三季度，制造业投资下降6.5%，降幅收窄1.6个百分点。但规模以上高技术制造业增加值增长5.9%，装备制造业增加值增长4.7%，增速继续较上半年加快。

此外，值得关注的是，地产投资仍具韧性。前9月，全国房地产开发投资额同比增速为5.6%，保持连续4个月同比为正的态势，而到位资金也已连续3个月为正。易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，开发投资数据仍呈现稳中向上的良好势头，说明地产开发已走出过冷区间，具有积极意义，也是今年各地稳投资和稳第三产的重要支撑。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)