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前9月房地产开发投资同比增长5.6%

2020年10月20日08:18  来源：经济参考报
 

　　19日，国家统计局发布1月至9月全国房地产开发投资和销售情况显示，全国房地产开发投资103484亿元，同比增长5.6%，增速比1月至8月提高1.0个百分点。其中，住宅投资76562亿元，增长6.1%，增速提高0.8个百分点。

　　上海房地产研究院研究员沈昕表示，单月数据来看，9月全国房地产开发投资15030亿元，同比增长12%。她认为，自3月以来开发投资数据已连续7个月实现正增长，说明全国房地产开发投资已经完全恢复正常。

　　具体来看，1月至9月房地产开发企业房屋施工面积859820万平方米，同比增长3.1%，增速比1月至8月回落0.2个百分点。房屋新开工面积160090万平方米，下降3.4%，降幅收窄0.2个百分点。房屋竣工面积41338万平方米，下降11.6%，降幅扩大0.8个百分点。

　　成交回暖迹象明显。中原地产首席分析师张大伟表示，2020年9月或是最强“金九”。他表示，若从9月单月计算，9月房地产销售面积1.85亿平方米同比上涨7.25%，已连续5个月上涨。环比上涨25%，销售额为1.87万亿，同比上涨16%，环比上涨20.5%。

　　张大伟认为，年内销售额连续2个月同比转正。根据目前进展，2020年全年中国房地产市场销售额刷新历史纪录成为定局，有望高达17万亿，较2019年全年销售额159725亿元增加1万亿元左右。

　　贝壳研究院高级分析师潘浩表示，从企业数据来看，百强房企1月至9月累计销售同比增长9.4%，预计百强房企中至少有75%将超越去年业绩。

　　值得注意的是，虽然多个指标回暖明显，但部分人士认为，在此前监管机构的频繁限制下，成交上扬的主要原因是房企加大推盘量，且房企购地较之前有所谨慎。

　　上海易居房地产研究院首席分析师严跃进表示，9月，在“三道红线”压力下，供应量井喷，多个房企推盘心切，希望在近期加快推盘和促销，以应对“三道红线”所带来的压力。根据监测的100个城市新建商品住宅供应量为7529万平方米，而成交量为5228万平方米，连续4个月呈现“供大于求”态势，新增供应创下近10年新高。严跃进指出，在压力下，房企购地趋缓。但需要认识到，购地金额依然居高不下，应警惕土地价格泡沫。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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