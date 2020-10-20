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发改委：围绕三方面推进绿色低碳发展

2020年10月20日10:26  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月20日电（许维娜）“十三五”时期，我国大力推进生态文明建设，引导全球应对气候变化合作，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。

10月20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍了宏观经济有关运行情况，并回答记者提问。孟玮表示，近年来，国家发展改革委会同有关部门大力推进节能提高能效、调整优化能源结构等工作，采取强有力措施积极应对全球气候变化挑战，推动绿色低碳发展，重点围绕三个方面推进：

一是强化节能提高能效，从源头减少碳排放。坚持节约优先的能源发展战略，强化能源消费总量和强度双控，不断完善节能法规标准体系，2016—2019年，全国单位GDP能耗累计降低13.2%，累计节能约6.5亿吨标准煤，相当于减少二氧化碳排放约14亿吨。

二是大力调整能源结构，构建清洁低碳能源体系。不断增加可再生、清洁能源供给，深入推进煤炭去产能工作，努力打造清洁低碳的能源体系。2019年，全国非化石能源消费比重升至15.3%，提前完成了2020年规划目标。

三是完善政策机制，推动绿色低碳发展。积极运用中央预算内投资，支持节能、煤炭消费减量替代、环境基础设施以及气象领域适应气候变化等项目建设。创新和完善促进绿色发展的价格机制，制定清洁取暖、“煤改电”、“煤改气”、燃煤电厂超低排放、可再生能源发电等价格政策。发布绿色产业指导目录，完善绿色债券发行等金融措施。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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