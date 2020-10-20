国家发改委相关负责人解读前三季度国民经济运行情况

随着统筹疫情防控和经济社会发展各项工作有力有效推进，前三季度经济运行延续了稳步恢复的良好态势。今天上午举行的国家发改委例行发布会上，新闻发言人孟玮介绍，前三季度，我国经济增长和三大需求的四个主要指标“由负转正”。

指标“由负转正”

重大项目开工

居民消费持续回暖

具体来看，第一是经济增速由负转正，前三季度国内生产总值同比增长0.7%，上半年是下降1.6%，扭转了上半年经济负增长的局面。

第二是固定资产投资增速首次由负转正，随着投资补短板效应进一步显现，加上一批重大项目的开工建设，前三季度固定资产投资同比增长0.8%。

第三是社会消费品零售总额季度增速首次由负转正，居民消费持续回暖，汽车等大宗消费势头向好，旅游等接触性服务消费加快恢复，网上零售持续较快增长，三季度社会消费品零售总额同比增长0.9%。

第四是货物进出口总额增速首次由负转正，按人民币计价前三季度货物进出口同比增长0.7%。

“由负转正”的同时，发展内生动能也在不断增强。孟玮说，一方面，传统产业转型升级扎实推进。面对疫情冲击影响，很多企业主动求变，传统产业技术改造深入实施，制造业和现代服务业深度融合加快推进，前三季度规上工业增加值同比增长1.2%；另一方面，新产业新业态新模式蓬勃发展。前三季度高技术产业投资增长9.1%，增速比上半年提高2.8个百分点；其中，高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.3%和8.7%。

民生持续改善

猪肉价格6月以来

首次环比下降

数据显示，从就业看，前三季度城镇新增就业898万人，接近完成全年目标任务，9月份全国城镇调查失业率为5.4%。从价格看，前三季度居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅逐季回落，社会关注的猪肉、蔬菜等食品价格都有所回落。从居民收入看，前三季度全国居民人均可支配收入实际增长0.6%。

据了解，1月至9月，居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅较前期有所回落。9月份CPI同比上涨1.7%，环比上涨0.2%。其中，猪肉价格环比下降1.6%，是6月份以来首次环比下降。对于猪肉价格环比下降的原因，孟玮解释，这主要受生猪存栏和能繁母猪存栏持续稳健回升，猪肉供给明显好转的影响。此外，随着强降雨和汛情等极端天气影响消失，蔬菜生产运输恢复正常，鲜菜价格环比涨幅比上月下降4个百分点。

更值得一提的是，随着各项政策措施落地见效，市场主体信心稳步恢复，9月份，中国制造业采购经理指数为51.5%，比8月份上升0.5个百分点，连续7个月位于临界点之上。服务业业务活动预期指数为62.2%，比8月份上升0.9个百分点。

本报记者 曹政

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)