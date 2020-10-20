原标题：红星美凯龙获2020年“天猫双11狂欢夜”总冠名权

红星美凯龙董事长车建新宣布总冠名“天猫双11狂欢夜”

在红星美凯龙“天猫双11全球购物狂欢季”启动暨“天猫双11狂欢夜”总冠名发布的现场，红星美凯龙董事长车建新表示，红星美凯龙作为家居行业代表冠名“猫晚”推动中国家居行业的新零售之路，拉动万亿家居消费市场。

自去年5月阿里巴巴战略投资红星美凯龙以来，双方合作不断升级加码，红星美凯龙的数字化转型一路快马加鞭，在天猫同城站运营、数字化商场建设、阿里云数据中台建设、全域营销推广等领域都收获颇丰。

据悉，本次“天猫双11狂欢夜”覆盖全球，由淘宝、优酷和东方卫视、浙江卫视联袂打造，3D运动舞台将惊艳亮相，采用全球双直播系统多视角打造互动视觉盛宴。晚会将于11月10日19:30在优酷、淘宝直播、东方卫视和浙江卫视联合直播。

天猫家装业务发展部总经理冬一致辞

天猫家装业务发展部总经理冬一介绍，在过去一年半的时间里，阿里在推动红星美凯龙商场数字化能力的基础建设以及打造同城新零售的业务建设这两项上取得了比较显著的成就。冠名“天猫双11狂欢夜”体现出红星美凯龙数字化转型以及品牌年轻化升级的坚定决心。他希望，在天猫双11的加持下，可以携手红星美凯龙为商户品牌和广大消费者带来更优质、体验更好的服务。

红星美凯龙家居集团执行总裁陈东辉致辞

红星美凯龙家居集团执行总裁兼新零售中心总经理陈东辉分享了家居新零售天猫同城购的阶段性成果：第一，加速拥抱经营数字化。目前，红星天猫同城站已在22座城市、56家商场上线；第二，线上销售带来的年轻化变革。

陈东辉表示，红星美凯龙现已具备三大行业领先优势：一是在线商家商品数领先，天猫同城站业务目前已入驻1.5万商家，41.45万商品；二是资源获取效率领先，同城购平台店铺流量598万、商品UV553万；三是核心业绩行业领先，2020年618中，红星天猫同城站销售占比6.5%。在刚刚过去的十一天猫全球家装狂欢季，天猫同城站销售占比16.5%，全店总访客数598万，线上总获客数近20万，线上总订单数超8万笔。短短1年的时间，红星就取得了同城站销售占比提升1.5倍、所有核心业绩数据均行业领先的成绩，天猫同城站已成为红星美凯龙的重要阵地。

红星美凯龙家居集团总裁兼装修产业集团CEO谢坚说，在一年半时间里，红星美凯龙开设了152个直营的门店，合作180个企业，在中国已经可以实施本地化服务的200多个城市，服务了15000多名业主伙伴。“本次双11我们将从健康、数字化产品呈现、算法匹配、智能居家四大维度发力，为消费者提供千人千面的服务。”

嘉宾共同启动红星美凯龙天猫双11全球购物狂欢季

(责编：夏晓伦、毕磊)