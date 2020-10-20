优化出口退税服务稳外贸

“备案登记后，税务局特地来我司辅导出口退税，告知注意事项和单证备案相关资料的收集留存，让我们第一时间收到了退税款。”日前，位于浙江省宁波市海曙区的旭友交通电器有限公司财务负责人舒静为税务部门点赞道。

在境外疫情防控形势依然严峻的情况下，海曙区内不少出口企业面临诸多困难和挑战。为全面支持辖区内出口企业复工复产复销，减轻出口企业负担，海曙区税务局积极落实各项税收优惠政策，不断优化服务，护航出口企业应对后疫情困境。

“我们加强退税前置服务，对受疫情影响较大的中小外贸企业开展申报退税前集中辅导，提醒注意事项和单证备案相关资料的收集留存，确保企业能高效、快捷地收到退税款。”海曙区税务局相关负责人介绍，该局主动联系帮扶抗风险能力较弱的出口企业，开通绿色通道予以快速退税。1-8月份，累计为辖区2194户出口企业办理出口退(免)税37.22亿元。

为推动减税降费红利直达外贸企业主体，海曙区税务局加强数据研判，成立“出口退税云管家工作室”，9月份实地指导外贸企业175户。同时，引入外贸行业突围转型的具体案例为企业答疑解惑，从出口转内销、拓展外贸市场、发展转口贸易、探索新贸易模式等方面提出多项应对建议。君禾泵业股份有限公司由于海外客户订单量缩减、工人返工延迟等原因，导致产能和效益下降。“出口退税云管家工作室”服务团队主动询问企业订单情况和出货安排，并提醒财务通过电子税务局提交出口退税申请。“特殊时期，税务部门的‘极速退税’缓解了资金周转压力，有效提振了我们战胜疫情的信心。”公司财务袁培培说。

作为海曙区“外贸联盟”成员，海曙区税务局与海关、信保、银行、律所等行业单位加强协作，优化订单资金支持、进出口通关、出口风险防范等外贸环节，为外贸企业拓展国际市场提供有力支持。(周唯轶 徐王健 洪一博)

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