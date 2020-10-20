原标题：集聚三大主场之势 2020“京东11.11全球热爱季”开启

10月19日，一场精彩纷呈的《京东脱口秀大会》开启了“2020京东11.11全球热爱季”的序幕。

在“2020京东11.11全球热爱季”启动发布会上，京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞宣布，“2020京东11.11全球热爱季”将从10月21日正式开启，截至11月11日为期22天，将为消费者带来超2亿件5折商品、超3亿件新品，将通过预售、头号京贴、双百亿计划、新品、直播、互动玩法等“10大招式”，构建“低价好物”、“简单快乐”、“放心购买”三大主场。

2020年，对于中国乃至全球经济都是历经考验的一年，当前，我国疫情防控已进入常态化，复工复产、复商复市全面推进，即将到来的“2020京东11.11全球热爱季”，也注定将成为打赢全年消费振兴之战的重要一役。

从去年的“京东11.11全球好物节”升级为今年的“京东11.11全球热爱季”，就是要让供应链技术与服务的红利，润泽到中国经济的每一个细胞，无论是身处东南沿海的外贸工厂，巴蜀山区的种养殖农户，还是京沪商圈中的全球大牌，要让9亿消费者对生活的每一份热爱，都不会因为地域距离、交通不便、信息不畅而被辜负。因为只有将亿万人的热爱凝聚起来，才能点燃中国经济的澎湃活力。

超2亿件5折商品、超3亿件新品打造“低价好物”主场

在“2020京东11.11全球热爱季”，京东将以超2亿件5折商品、超3亿件新品、头号京贴、“双百亿计划”带来多重优惠、海量新品，为消费者带来更多极致性价比好物。

10月21日至31日，“2020京东11.11全球热爱季”将开启预售期，在为期10天的时间里，消费者可以先付定金从容加购，还可以享受定金立减、新品加赠的额外福利。11月1日至11日，京东将推出跨店铺、全品类的“头号京贴”，让优惠更简单。

以超级百亿补贴和超省百亿消费券组成的“双百亿计划”，将给消费者带来“省上加省”的购物体验。超级百亿补贴将为消费者带来全品类爆品，在此期间，京东国际也将推出来自100多个国家和地区超过50万款进口好物。而集合了地方政府消费券及各类优惠券的超省百亿消费券将在10月29日正式上线，集卡片兑神券、1元抢超值券包等玩法让领券更有趣。

除了极致性价比的好物爆品，引领潮流的新品是京东长期以来发力重点。在今年的发布会现场，韩瑞宣布京东小魔方将启动“造新计划”，与品牌共建“造”新源头，携手消费者共同打“造”全新消费趋势，在“2020京东11.11全球热爱季”上推出超3亿件新品。

直播超级夜、多重流行元素打造“简单快乐”主场

在满足消费者低价好物的消费诉求时，京东也将通过多重营销举措让购物更简单。除了跨店铺、全品类可用的头号京贴，商品页面“预估到手价”的设置，将提示消费者可使用的优惠信息，不用复杂的计算，优惠后的价格一目了然；11月9日Big Day“万店满减日”作为“2020京东11.11全球热爱季”高潮期第一天，将以“简单暴力”的优惠举措开启购物狂欢。

如今，直播带货已经成为电商平台的“标配”，高品质的直播内容的价值更加凸显。“2020京东11.11全球热爱季”，京东直播将持续坚持打造品质化直播内容，为消费者带来与众不同的体验。

在此期间，将有超300位明星走进直播间、500多场总裁创意直播，为品牌商家打造营销场。11月10日，“2020京东直播超级夜”将亮相，超30位重磅明星、国内优秀制作团队携手造势，为用户打造边看边买边玩的大小跨屏互动体验。

好看、还更好玩，“2020京东11.11全球热爱季”，京东还将加入多重泛娱乐营销玩法，通过“城城分现金”、“京东11.11大赢家”为代表的两大互动游戏以及明星、IP、综艺、盲盒、游戏等多种趣味元素，拥抱“后浪”文化，打造泛娱乐二次元生态，助力京东与品牌商声量共振。

从一线城市到广袤城乡，全渠道全场景打造“放心购买”主场

除了极致性价比的购买体验、好玩有趣的互动玩法，京东11.11还将针对不同层次、不同场景的消费需求，打造放心购买主场。

10月16日，京东对外宣布，京东PLUS会员在籍人数突破2000万，在“2020京东11.11全球热爱季”期间，一系列权益及玩法将为京东PLUS会员节省160亿元。京东PLUS会员将会投入价值10亿元的权益补贴，限量发售买1得10的京东PLUS“超级生活卡”；京东PLUS会员可享的95折品牌联盟也扩充至730家国内外品牌，涵盖全品类；11月8日“京东PLUS DAY”当天，京东PLUS会员还可享受到“全品类20倍返京豆”、“专属百亿补贴”等极具特色的福利。

无论城乡，每个人对于购物体验的需求是一致的——不仅喜欢物超所值，也需要品质和服务保障。“2020京东11.11全球热爱季”期间，京东还将聚焦更广阔的城乡消费市场，一如既往地通过工厂直供、产地直发、C2M模式，在给消费者提供低价优惠的同时，带来消费品质的提升和更多服务保障。从10月21日开始，京东主站协同京喜，聚焦产地源头好货，通过“一日一省一带”的形式，共同推出“买光超级省”。不仅有9.9元包邮、折扣等直接优惠，还将直播的镜头对准田间地头、车间厂房，邀请更多的市长、县长、乡长走进直播间，让消费者对产地优质货源有更多的了解。京喜精选了来自180多个产业带的亿件爆品，并通过产业带直播结合以“财富岛”为代表的6种社交玩法，让下沉新兴市场的用户享受到“1元包邮”且“好用才香”的全流程安心购物体验。

“2020京东11.11全球热爱季”不仅是一场线上购物盛宴，更是一场线上线下全场景联动的消费狂欢，京东将推出“全渠道万店嘉年华”活动，京东全渠道生态系统覆盖的近100万家门店参与其中，让消费者无论是在线上线下，都能感受到在京东高品质、可信赖的消费体验。

在“2020京东11.11全球热爱季”，多个品类的行业领先、独特服务也将为消费体验保驾护航，手机放心换服务一如既往；购买笔记本电脑、台式机一年内送数据救援服务、自营平板电脑至购机日起赠送6个月碎屏险、高端笔记本电脑送一年延保；投入10亿补贴实现家电以旧换新；京东超市买贵就赔、宠物相关的“不爱吃就退”；生鲜“壕敢赔”、“只赔不退”；京东居家的“大件家具30天无理由退货”等11项“省心装”服务、鲜花同城极速1小时达、家庭医生7×24小时健康咨询……

为热爱落地，“2020京东11.11全球热爱季”覆盖近9亿消费者

作为一家以供应链为基础的技术与服务企业，京东始终保持强劲增长势能，多个品类持续拉大行业领先优势。

能力之上，是京东对于消费体验不懈的追求。从“全球好物节”升级为“全球热爱季”，京东11.11从定位“购物节”到更注重与消费者情感交流，是京东对社会“不负每一份热爱”的理念践行。

京东物流也将在“2020京东11.11全球热爱季”让消费者享受到极致的消费体验。目前，京东物流大件和中小件网络已实现大陆行政区县几乎100%覆盖，自营配送服务覆盖了全国99%的人口，90%区县可以实现24小时达。现在，即便是国内最后一个通公路的四川省凉山州布拖县阿布洛哈村，京东也已经把大件商品送到了当地。

用户每一次下单、物流每一次极速配送、客服每一通语音服务……用户每一次对于生活的“热爱”都渗透着京东的“不负”，京东在零售基础设施十年苦练，只为不断满足消费者的多元化需求，不负消费者对美好生活的热爱。“2020京东11.11全球热爱季”将是覆盖近9亿消费者的消费主场，也必将是商家和品牌共同选择的主场。

(责编：毕磊、夏晓伦)