原标题：“全民健身 活力中国”系列赛事全民篮球挑战赛圆满收官

“全民健身 活力中国”系列赛事是实施《全民健身计划(2016-2020)》和《国家体育锻炼标准施行办法》的重要举措,是国家体育总局在2019年开展的示范性全民健身赛事活动。

全民健身 活力中国

全民篮球挑战赛圆满收官

2020年10月17日晚,“全民健身 活力中国”系列赛事全民篮球挑战赛全国总决赛在河南省新乡市纯玩篮球馆落下帷幕,来自全国的优秀选手齐聚河南新乡,为全国业余篮球爱好者呈现一场精彩的民间“全明星赛”。

华奥星空及河南新乡篮协等单位有关负责人出席了活动的开幕式“全民健身华奥星空及河南新乡篮协等单位有关负责人出席了活动的开幕式 活力中国”系列赛事是实施《全民健身计划(2016-2020)》和《国家体育锻炼标准施行办法》的重要举措,是国家体育总局在2019年开展的示范性全民健身赛事活动,包含全国群众性体育赛事活动和国家体育锻炼标准达标测验活动两项内容,活动在全国范围陆续举办。由华奥星空承办的“全民篮球挑战赛”是 “全民健身 活力中国”系列赛事活动之一,旨在通过赛事的举办促进群众体育赛事参与主体多元化,引导群众进行科学的体育活动,并养成健康、积极、向上的生活习惯,通过体育推动和谐社会的发展。

赛事除进行5V5对抗赛外,还特设三分球大赛、民间扣篮大赛和技巧赛三项个人赛,精彩的扣篮、精准的三分球,炫酷的技巧,极大的增加了赛事的乐趣和观赏性。在全国疫情防控常态化的大环境下,根据全国新冠疫情防控要求,为避免全国范围交叉聚集,全国总决赛采用了“全明星赛”赛制,由个人技巧赛和全明星赛形式进行,参赛队员分别由城市赛区通过个人篮球技巧、三分球、扣篮等形式择优选派队员参加。最终,来自河南赛区的龚玉鑫获得技巧赛冠军,来自重庆赛区的曾维旭夺得三分王桂冠,最受瞩目的扣篮王冠军由来自武汉赛区的丁雨晨获得。在全明星赛中,由各地选手通过分组组成的红队和蓝队给大家带来一场精彩的5V5对抗赛,经过近两个小时的鏖战,最终比分定格在97:92,红队取得此次全明星赛冠军。

“全民健身活力中国”系列赛事全民篮球挑战赛在全国设置7大城市赛区,共吸引160余支球队2000余名球员参赛,赛事的成功举办为全国篮球爱好者提供了一个全国业余篮球交流互动平台,给广大篮球爱好者带来不一样篮球新体验。

(责编：夏晓伦、毕磊)