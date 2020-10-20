直播招聘服务为企业用工赋能

随着“双十一”购物节的临近，各大物流企业开始招兵买马、补充人员，以满足急剧增长的物流需求。10月15日，58同城为京东物流量身定制了一场直播招聘，发布多元化工作岗位，吸引众多求职者关注。
据介绍，在10月15日的直播招聘中，京东物流在58同城发布快递员、仓储员、分拣员、运输司机、客服等岗位，覆盖全国32个城市，并对岗位职责、任职资格、招聘人数、工作地址、薪资待遇等进行了详细介绍，面向全社会进行大规模招聘，获得了求职者的广泛瞩目。截至10月16日上午11点，58同城本次直播招聘累计观看人次超过4.5万人，直播间互动超过3万次。京东物流通过本次58同城直播招聘，共收到简历3000余份，超5000人与HR沟通求职意向，有效地吸引大批求职者应聘，实现了大规模、高效率的招聘效果。
2020年是直播在各行业快速应用落地的一年，58同城将直播技术应用于招聘领域，创新研发直播招聘工具，并通过直播招聘会武汉专场、直播招聘活动月等活动，为求职者和招聘方带来便捷高效的招聘服务，受到企业与人才的一致认可。
近期，58同城结合用户和客户需求对直播招聘进行了升级，进一步提升该招聘工具的自主性、便捷性、高效性。在升级版58同城直播招聘的使用场景中，招聘方完成企业认证和人脸认证，即可进入自主直播招聘环节，随时随地发布岗位需求。直播结束后，企业还可查看本场和累计数据，第一时间了解直播招聘的效果，以便更灵活有效地调整招聘策略。（牛广文）
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