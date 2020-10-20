人民网>>财经

直播招聘服务为企业用工赋能

2020年10月20日16:49  来源：人民网-财经频道
 

随着“双十一”购物节的临近，各大物流企业开始招兵买马、补充人员，以满足急剧增长的物流需求。10月15日，58同城为京东物流量身定制了一场直播招聘，发布多元化工作岗位，吸引众多求职者关注。

据介绍，在10月15日的直播招聘中，京东物流在58同城发布快递员、仓储员、分拣员、运输司机、客服等岗位，覆盖全国32个城市，并对岗位职责、任职资格、招聘人数、工作地址、薪资待遇等进行了详细介绍，面向全社会进行大规模招聘，获得了求职者的广泛瞩目。截至10月16日上午11点，58同城本次直播招聘累计观看人次超过4.5万人，直播间互动超过3万次。京东物流通过本次58同城直播招聘，共收到简历3000余份，超5000人与HR沟通求职意向，有效地吸引大批求职者应聘，实现了大规模、高效率的招聘效果。

2020年是直播在各行业快速应用落地的一年，58同城将直播技术应用于招聘领域，创新研发直播招聘工具，并通过直播招聘会武汉专场、直播招聘活动月等活动，为求职者和招聘方带来便捷高效的招聘服务，受到企业与人才的一致认可。

近期，58同城结合用户和客户需求对直播招聘进行了升级，进一步提升该招聘工具的自主性、便捷性、高效性。在升级版58同城直播招聘的使用场景中，招聘方完成企业认证和人脸认证，即可进入自主直播招聘环节，随时随地发布岗位需求。直播结束后，企业还可查看本场和累计数据，第一时间了解直播招聘的效果，以便更灵活有效地调整招聘策略。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved