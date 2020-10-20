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复苏反弹 1-9月我国家电市场规模达5792亿元

2020年10月20日16:53  来源：人民网-财经频道
 

近日，中国电子信息产业发展研究院发布了《2020第三季度中国家电市场报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，今年7-9月，我国家电市场零售额规模为2102亿元，比去年同期微增1.6%。线下家电市场逐步走出疫情影响，复苏明显；线上市场保持良好发展势能，增速反弹，线上线下齐头并进，使整体市场稳定在2000亿元以上，体现了我国家电市场的强大韧性和活力。今年前三季度，我国家电市场整体零售额规模为5792亿元，同比下降8.6%，前三季度零售额分别为1204亿元、2486亿元和2102亿元。

受疫情影响，今年第一季度，线上家电市场零售额规模首次超过线下。但随着疫情得到控制，线下市场复苏明显，线上线下形成均分天下的局面。《报告》显示，第三季度，家电市场线下零售额为1052亿元，线上为1050亿元。线下市场规模依然呈下降趋势，同比降幅17.8%。由于市场消费习惯的形成、促销手段的多样化、渠道布点的下沉，线上市场增幅重新上扬，增速为26%。今年前三季度，线下家电零售规模为2829亿元，线上零售规模仍高于线下，为2963亿元，线上渠道整体占比达51.16%。

与此同时，《报告》指出，经过疫情的洗礼，家电渠道加速整合，线上线下融合的新型消费模式和产业生态正在形成，线上线下界线日趋模糊，渠道正在洗牌。从零售商格局看，市场向优势渠道商聚拢，市场占比在5%-10%之间的中间层渠道商几乎绝迹，占比在5%以下的渠道商面临与优势渠道商结盟的命运。从份额看，第三季度，京东、苏宁、天猫分别以23.64%、19.6%、17.51%的份额占据60.75%的市场份额；从1-9月整体看，市场集中度更高，三强份额达63.35%，分别为：京东以26.97%位列第一，苏宁以20.98%位列第二，位列第三的天猫份额为15.4%。

家用产品价格下降是近年趋势，然而《报告》显示，第三季度我国各品类家电产品均价有普遍提升的趋势，9月表现尤其明显。《报告》认为，一方面是因为前期为了冲量企业商家杀价严重，第三季度出现波段性回升；另一方面是因为中高端家电产品销量见长，家电市场产品结构正因需求日益调整。

展望2020年第四季度，《报告》认为，家电市场仍将保持稳健增长的势头，在“双十一”、家电下乡等推动下，将形成今年家电销售的又一个高峰。（牛广文）

(责编：任妍、孙阳)
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