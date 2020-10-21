三季度央企收入效益实现正增长

本报讯（记者 孙杰）昨天下午，国务院新闻办公室举行发布会，介绍今年前三季度中央企业经济运行情况。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗当日表示，央企经营企稳向好的态势进一步巩固，三季度当季收入和效益同步实现正增长。

发布会上披露的一组数据显示：第三季度，央企实现营业收入7.8万亿元，同比增长1.5%；其中，9月实现营业收入2.8万亿元，同比增长4.3%，月度增速创今年最好水平。前三季度，央企累计实现营业收入21.1万亿元，收入降幅由上半年的7.8%收窄到前三季度的4.6%。而净利润方面，第三季度央企实现净利润4748亿元，同比增长34.5%。其中，9月实现净利润2046.3亿元，创历史同期最好水平；前三季度累计实现净利润9133.5亿元，效益降幅由上半年的37.7%收窄到13.6%。

三季度央企营业收入由负转正，净利润月月飘红，屡创新高，连续3个月保持了两位数的增长。整体看，央企经济效益从一季度的深度下滑到二季度的企稳筑底，到三季度的迅速反弹，“基本扭转了上半年的不利局面，生产经营回到了正常的轨道。”彭华岗表示。

投资拉动经济增长的支撑作用愈发明显。今年前三季度，央企有效投资规模持续加大，对国民经济重要基础性领域和国计民生的投资力度进一步加强。其中，完成新型基础设施投资超过2500亿元，主要分布在5G、智慧能源、工业互联网等领域，3家电信企业提前完成全年5G基站建设。目前全国已经累计建成5G基站60万个。

央企战略性重组和专业化整合将有哪些新的思路和突破？彭华岗当日表示，央企战略性重组在提升发展质量、优化资本结构、增强企业竞争力方面，都发挥着重要作用。目前正在推进国企改革三年行动，将继续进一步加大战略重组力度。一方面将加快央企集团层面战略性重组，聚焦国家战略落实，推进企业强强联合，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。另一方面将加大专业化整合力度，通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，推动企业聚焦主业主责，努力解决重复建设和同质化发展等问题。

此外，央企还将进一步加强海外布局，跨国并购将聚焦企业之间的融合发展，推动央企与地方国有企业、民营企业、外资企业按照市场化原则有序重组整合。

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