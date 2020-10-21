原标题：小康路上的审计坚守之三：为脱贫攻坚贡献审计力量——党的十八大以来全国扶贫审计工作综述（下）

精进笃行，充分发挥审计“经济体检”功能

为确保扶贫审计取得成效，保证国家扶贫政策贯彻落实到位，在审计署的统一领导下，广大审计人员紧扣“精准、安全、绩效”，充分发挥审计“经济体检”功能，做到“治已病、防未病”，让脱贫攻坚的各项决策部署落地生根、开花结果，让党的扶贫政策真正落实到贫困群众身上。

——聚焦精准，用行动丈量扶贫精度

习近平总书记强调，扶贫开发贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。为此，扶贫审计也必须聚焦精准，锁定政策落实、资金使用、项目建设等，提供精准审计建议，为服务脱贫攻坚提供坚实保障。

一山一水勘实地、一账一册查资金、一家一户访实情，这正是审计贯彻精准扶贫精准脱贫的清晰表达。

2015年，审计署驻长沙特派员办事处在扶贫审计工作中，揭示了广西壮族自治区马山县扶贫对象识别不精准等问题，引起中央有关部门高度重视。

广西壮族自治区政府认真采纳审计建议，及时快速地展开整改。该地区历时4个多月，先后组织25万名干部进村入户，确定了18类98项指标体系，对全区488万农户、2000多万农民进行全面细致的家庭经济状况调查，严格筛查出634万贫困人口。2016年5月，在国家组织的中西部22个省（自治区、直辖市）精准扶贫工作成效第三方评估中，广西贫困人口识别精准率达99.76%，居全国首位。

在党的精准扶贫各项政策推动下，在广大扶贫干部的努力下，马山已经于2020年5月顺利摘下贫困县的帽子，向着全面建成小康社会阔步迈进。

四川省凉山彝族自治州是我国“三区三州”深度贫困地区之一，大量扶贫资金和项目在这里使用和实施。为保障资金和项目安全，成都办审计人员深入大山深处，用脚步丈量着扶贫资金的使用“精度”。

“叔叔，您上次问我学校有没有发助学金，以为您就是问问，今天我去取款机取生活费，发现卡里多了1500元，谢谢您，审计叔叔！”2019年的一天，一名中学生用略显羞涩的声音给成都办的扶贫审计人员打来电话。

这份缘分，来自该办的一次延伸审计。审计人员在核查大小凉山建档立卡贫困户精准识别情况时发现，由于教育部门和扶贫部门信息不共享，致使一些贫困家庭的学生应享受而未享受国家助学金以及寄宿生补贴等教育资助。审计指出问题后，当地文教局迅速整改，实地查访核实，完善相关程序，将助学金补发到贫困生手中，切实解决他们的难题。同时，对照四川省审计厅和成都办联合编制的《扶贫风险提示清单》，检查尚未落实的风险点，制定了《教育扶贫救助基金管理使用办法实施细则》《学生资助政策》等文件，进一步细化了教育扶贫资金的管理使用办法。

近两年，通过扶贫审计，审计机关持续助推扶贫政策精准落实，促进了四川省2600名适龄儿童少年重返校园，6550人基本医疗得到保障，1800户贫困户保障房配套设施得到完善，1000人饮水水质不达标问题得到解决。

（山东省临清市审计局审计人员深入田间地头，检查扶贫项目管理情况）

——聚焦安全，切实维护贫困群众利益

脱贫攻坚战的号角吹响后，国家对扶贫领域的投入逐年增加，贫困地区群众满怀信心和期待。审计机关聚焦安全，紧盯扶贫资金使用的全链条、各环节，严防不法分子“浑水摸鱼”，切实维护好贫困群众的切身利益。

“10个菌架，不同的秤称重结果相差甚远！”问题到底出在哪儿？这引起了审计人员杨小超的警觉。杨小超所在的审计署驻哈尔滨特派员办事处扶贫审计组正在某贫困县核查一笔木耳生产专项资金，在实地查看中发现，某公司为贫困户定制的菌架尺寸和重量都与设计图纸存在较大差异。

面对质疑，对方一直支支吾吾，甚至在秤砣上动手脚企图蒙混过关，隐匿菌架偷工减料的事实。问题被揭示后，该项目的设计单位对现有的菌架重新设计了加固方案，施工单位根据设计图纸做了更换和加固，并退还了因偷工减料多领取的扶贫资金。

扶贫资金是贫困群众的“救命钱”，容不得半点闪失。审计守土有责，必须保障其合理合规使用。

“现在日子好过多了！”站在广西壮族自治区宁明县亭亮镇天西村天西牛场，46岁的李洪光讲起辛酸往事感慨万千。以前，饱受贫困之苦的他，家里只有两亩地，远远不够维持生计。因为年龄大了，又没有技术，数次外出打工都无功而返。广西壮族自治区审计厅的一次扶贫审计，让李洪光在牛场打工脱了贫。

2019年4月，广西壮族自治区审计厅在对宁明县扶贫审计中发现，该牛场所属托管养殖项目将57个贫困村的1573.33万元扶贫资金转至北方某生物科技公司采购能繁母牛，但截至2019年3月5日，仅采购能繁母牛303头，使用资金433.8万元，还有796头牛未按合同约定采购，涉及扶贫资金1139.53万元。扶贫资金滞留在北方某生物科技公司，存在损失风险。审计指出问题后，宁明县政府立即督促整改，加快采购进度，让扶贫资金得到合理使用，也为李洪光等贫困群众提供了一份工作。

——聚焦绩效，分类施策注入脱贫“活水”

早在2016年，为了更好盘活扶贫资金，审计署就向党中央、国务院提出盘活财政存量资金、加强财政资金统筹整合的具体意见和建议。同年，国务院办公厅出台了《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》。通过试点，形成了“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局，统筹整合使用财政涉农资金，激发贫困县的内生动力。

问渠那得清如许，为有源头活水来。实施精准扶贫，不能搞“一刀切”，在各地扶贫一线，审计人员充分发挥审计建设性作用，针对发现的问题，积极建言献策，助力高质量打赢脱贫攻坚战。

走进云南省双柏县大庄镇普岩村水产养殖示范基地，蓝天白云与碧绿池塘相互映照，澳洲小龙虾、中华绒螯蟹、加州鲈鱼在波光粼粼的池塘中戏水游弋，一派生机勃勃的景象。这些深山中产出的珍品“海味”，在2019年上海市嘉定区消费扶贫日展销会上被抢购一空，成为沪滇扶贫协作产业发展成效的一个生动缩影。

本该在海中生长的“虾兵蟹将”为何能在云贵高原上的一个小山村安家落户？

2018年，当地审计机关在审计中发现，双柏县东西部扶贫协作项目存在实施周期长、资金拨付进度慢、项目建设速度慢、资金发挥效益不明显等问题。双柏县相关部门高度重视审计发现问题，积极采取措施开展整改，加大项目引进力度，实现了资金当年投入、项目当年实施、效益当年发挥。当地通过沪滇协作积极开展招商引资，探索“帮扶资金+企业投资+高校技术”三位一体方式，吸引了一批上海企业家前来投资，楚雄天盛农业发展有限公司正是其中的优秀企业代表。当年10月，该公司在大庄镇普岩村建设生态虾蟹养殖基地，规模化养殖虾蟹类高端水产品，带动111户建档立卡贫困户脱贫，为当地农户增收致富开辟了一条新路径。

截至2020年4月，通过落实整改，全国审计机关推动1.09万余项精准扶贫政策措施落实到位，推动制定或完善扶贫相关政策制度9700余项，直接维护了200多万户贫困群众的切身利益。

东风好作阳和使，逢草逢花报发生。收官之年，小康在望，全国审计机关、广大审计人员将继续以高度的政治责任感和历史使命感，守正笃实，撸起袖子加油干，为决战决胜脱贫攻坚战做出新的更大贡献！（《中国审计》杂志 石晶 李兆勤 王树凯 《中国扶贫》杂志 王健任）

(责编：杨曦、毕磊)