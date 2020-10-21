原标题：小康路上的审计坚守之二： 为脱贫攻坚贡献审计力量——党的十八大以来全国扶贫审计工作综述（中）

精确发力，统筹推进审计全覆盖

助力打赢脱贫攻坚战，为全面建成小康社会贡献力量，新时代审计人肩负的使命光荣，承担的责任重大。全国审计机关通过精准施策，靶向发力，统筹推进扶贫审计全覆盖，交出了一份对党对人民负责的答卷。

——全国上下“一盘棋”，拧成扶贫审计“一股绳”

打赢脱贫攻坚战是重大政治任务，必须举全国之力。为此，审计署坚持全国上下“一盘棋”，发挥各级审计机关的整体合力，稳步推进扶贫审计全覆盖。

党的十八大以来，为实现扶贫审计全覆盖，审计署动员全国审计力量，在开展扶贫专项审计的同时，在国家重大政策措施贯彻落实跟踪审计中，持续对精准扶贫、精准脱贫政策措施落实情况和扶贫资金安全绩效情况进行了跟踪审计；在中央部门预算执行审计、地方财政收支审计、领导干部经济责任审计等项目中，均将精准扶贫政策措施落实和扶贫资金管理使用情况作为重点内容。

2018年，为更好发挥审计在打赢脱贫攻坚战中的监督保障作用，进一步凝聚支持打赢脱贫攻坚战三年行动的工作合力，集中高效领导全国扶贫审计工作，审计署抽调精兵强将，专门成立了审计署扶贫审计工作领导小组，组长由时任审计署党组书记、审计长胡泽君担任。

为将有限的审计资源用到刀刃上，实现更高质量的扶贫审计全覆盖，审计署通过加强中央部门审计的统筹协调、实现不同审计项目之间的统筹协调、做好审计内容和资金范围上的统筹协调、做好不同审计机关的统筹协调、做好东西部扶贫协作资金和项目审计的统筹协调，实现了上下联动、优势互补，审计资源得到科学配置，审计成果得到综合利用，促进了打通脱贫攻坚政策措施落实的“最先一公里”和“最后一公里”，有效破解“中梗阻”难题。

工作实践中，审计署驻成都特派员办事处联合四川省审计厅在全国率先在审计资料管理、数据共享、质量控制、成果运用以及工作保障等方面作出细化规定，在减少交叉重复审计、扩大审计覆盖面、提高工作质效、减轻被审计单位和审计人员负担等方面取得显著成效。

近两年，成都办与四川省审计厅没有发生同一年度对同一区县开展扶贫审计的情况，也没有发生同一时间审计或延伸审计同一单位的情况。通过建立数据共建共享、报告抄送机制，有力实现了“一审多果”“一果多用”，审计成果进一步丰富，层次水平进一步提升。

云贵两省国家扶贫开发工作重点县和贫困人口占全国的五分之一，贫困程度深，基础设施建设滞后，贫困发生率高。2019年以来，审计署驻昆明特派员办事处扎实做好云贵两省扶贫审计项目的审计内容、审计成果、审计组织等方面的统筹融合和相互衔接。通过健全完善组织领导体系，科学制订规划计划，坚持与其他各专业审计项目优势互补、各级审计机关上下联动等，实现扶贫审计质量和效果双提升。

按照北京市审计局与内蒙古自治区审计厅签署的《京蒙扶贫协作审计合作框架协议》，两地审计机关进一步加强统筹协作，在2019年度扶贫审计中做到延伸审计地区及项目不重复不冲突、审计时间协同、资料成果共享，既避免了重复审计，又消除了监督盲区。现场审计期间，各审计小组分别与内蒙古自治区审计厅，以及呼和浩特市、呼伦贝尔市、通辽市、锡林郭勒盟、兴安盟审计局对接京蒙扶贫资金项目审计情况，在审计范围、方法和问题线索等方面交流互鉴，及时通报审计情况和发现的问题，有力提升了审计全覆盖的质效。

截至2019年年底，审计署统一组织各级审计机关7600多人次，已完成对全国832个贫困县的扶贫审计全覆盖。

（海南省审计厅农业农村审计处审计人员在扶贫审计现场查看项目开展情况）

——坚持“三个区分开来”，彰显审计务实担当

习近平总书记强调，把干部在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误错误，同明知故犯的违纪违法行为区分开来；把尚无明确限制的探索性试验中的失误错误，同明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来；把为推动发展的无意过失，同为谋取私利的违纪违法行为区分开来。

全国各级审计机关把坚持习近平总书记“三个区分开来”重要要求作为开展扶贫审计必须把握好的重要标尺，不折不扣加以执行。将审计发现的情况和问题放到贫困地区经济社会发展现状中加以分析研判，客观审慎作出评价和结论，确保事实清楚、定性合理、结论准确。

各级审计机关对本单位组织实施的扶贫审计质量承担主体责任，审计署把贯彻“三个区分开来”重要要求情况纳入扶贫审计质量指导检查。在这一工作机制下，广大审计人员积极推动有关地方和部门建立健全并配合落实好容错纠错机制，保护好基层扶贫干部的干事创业积极性，激励他们担当作为、奋发有为，更好地凝聚人心和力量，做好脱贫攻坚工作。

2016年以来，在扶贫审计报告审核汇总过程中，审计署农业农村审计司重点围绕反映问题是否落实“三个区分开来”重要要求、定性是否合理、结论是否准确，对各级审计机关提交的2000多份报告共3万多个问题逐一研判，对审计发现的280余件违纪违法问题线索逐份复核审计证据及数据来源，确保审计结论审慎适当。

（江苏省徐州市铜山区审计局审计人员在向农户了解玉米种植扶贫项目开展情况）

——“战疫”“战贫”齐步走，助力赢取双胜利

2020年注定是不平凡的一年。新冠肺炎疫情突如其来，给我国脱贫攻坚工作造成了一定影响，扶贫审计工作也面临新挑战。

习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上指出，要克服新冠肺炎疫情影响，凝心聚力打赢脱贫攻坚战，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会。

硬仗面前没有退路，审计唯有迎难而上。

今年春节假期刚结束时，疫情防控形势较为紧张，审计署农业农村审计司按照署党组的统一部署，组织各扶贫审计组居家办公期间，集中力量做好中央扶贫开发工作会议以来扶贫审计查出问题整改落实情况的审计，编写了《扶贫审计查出问题整改情况的审计工作要点及有关重要事项》。审计人员通过电话、微信、电子邮箱等方式，与全国40多个扶贫审计组保持沟通联系，实时了解各地开展扶贫审计的具体情况和困难，及时解答扶贫审计中存在的相关问题。同时，要求审计署各特派员办事处和地方审计机关创新审计方式，利用大数据审计筛选疑点、锁定重点，采取电话调查、远程查阅文件等非现场接触的方式进行核查。

2020年3月16日，审计署扶贫审计工作领导小组召开会议，明确要求各级审计机关加大对脱贫攻坚政策稳定性情况的审计，积极推动建立巩固脱贫攻坚成果长效机制，促进全面脱贫与乡村振兴战略有效衔接。同时，把统筹推进疫情防控和高质量做好扶贫审计工作抓紧抓实抓细，强化责任担当、狠抓工作落实，以扶贫审计助力脱贫攻坚。

新冠肺炎疫情使正常的审计节奏被干扰。尽管如此，各级审计机关依然千方百计出实招，深入一线助脱贫。

2020年一季度，海南省审计厅商请审计署驻深圳特派员办事处联合制定《疫情期间扶贫非现场审计实施方案》，倡导大数据审计模式，注重数据比对分析，采取电话、微信等灵活多样的取证方式，较好地完成了基础数据核实工作。疫情缓解后，审计组及时恢复现场审计，积极探索创新，有效克服疫情带来的不利影响。

新冠肺炎疫情导致一季度物流、旅游、服务业、农产品等需求各方面骤降、萎缩，企业推迟复工影响贫困劳动力外出务工，由于务工收入减少，一部分脱贫人员面临返贫风险。

审计署京津冀特派员办事处河北扶贫审计组居家办公期间，选取太行深山贫困地区几个贫困县，通过远程审计调查发现，有劳动能力的贫困人口收入中有接近50%来源于务工收入。恢复现场审计后，扶贫审计组延伸调查某贫困县人社局发现，由于疫情管控原因，该县大部分贫困劳动力外出务工受阻，已经输出的贫困劳动力的交通补贴迟迟未按照国家相关规定发放。京津冀办扶贫审计组积极建言献策，致力打通交通返岗“堵点”，补上中小微企业复工的“断点”，揭露就业扶贫政策措施落实中的“盲点”，助力实现有序复工复产，有效减少新冠肺炎疫情对贫困县经济发展和贫困群众就业的冲击。

收官之年不松劲，夺取 “战疫”“战贫”双胜利。2020年一季度，各级审计机关在审计署统一组织下，努力克服疫情对扶贫审计工作带来的冲击，共完成了对20个省份的135个贫困县的扶贫审计，重点审计了52个未摘帽贫困县，并对9个东部省份东西部扶贫协作开展情况进行了审计调查，抽查了3500多个行政村，入户走访了1.01万多户贫困家庭。（《中国审计》杂志 石晶 李兆勤 王树凯 《中国扶贫》杂志 王健任）

(责编：杨曦、毕磊)