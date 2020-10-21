雪松控股张劲：在新发展格局中民营企业应主动担当

作为改革开放中成长起来的世界500强民营企业，雪松控股董事局主席张劲日前公开表示，雪松控股在继续聚焦大宗商品核心主业，夯实全球供应链的同时，加速新材料领域的科技创新，办好一流的科技创新型大宗商品企业，在新发展格局中发挥民营企业对国家和社会的创新价值和产业价值。

“雪松控股首先将做强大宗商品全球供应链，助力保障产业链供应链安全。”张劲介绍说，在今年的经济形势下，雪松一方面整合产业链上下游资源，为数千家企业持续供应大宗商品，全力保障国内供应链安全稳定；另一方面利用雪松全球供应链服务网络，深化对内经济联系的同时增加经济纵深。

雪松控股董事局主席张劲（右一）

“雪松控股将围绕产业链部署创新链，应用区块链、物联网等前沿科技，创新供应链金融服务，更好地服务实体经济，做好中国制造的基石和血脉。”张劲表示，基于近20年的产业积累和全球化布局，雪松控股近年来积极探索供应链金融创新，与在区块链应用领域具有领先优势的中科院计算所、布比公司等科研单位建立长期深度合作，积极搭建“区块链+供应链金融”服务平台，服务雪松大宗商品产业链的上下游客户，特别是有针对性地解决中小企业融资难、周转慢的问题，打通产业链资金“堵点”，提升供应链运行效率。

“雪松控股将坚持创新是第一动力，加快新材料领域关键核心技术攻关，助力增强中国新材料产业的全球竞争力。”张劲进一步介绍说，近年来，雪松以国家重大需求为导向，面向世界科技前沿，加快新材料领域关键核心技术攻关，创新突破“卡脖子”技术，打造优势领域“长板”，提升产业链现代化水平；同时加强国际科技合作，积极融入全球创新网络，在开放合作中提升自身科技创新能力。

张劲表示，未来雪松将继续瞄准世界科技前沿和顶尖水平，在新材料“卡脖子”技术领域下大功夫、打主动仗、出好成果，加快构筑支撑高端引领的先发优势，助力我国在全球科技革命和产业变革中赢得主动权。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)