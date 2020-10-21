人民网>>财经

雪松控股张劲：在新发展格局中民营企业应主动担当

2020年10月21日11:03  来源：人民网-财经频道
 

作为改革开放中成长起来的世界500强民营企业，雪松控股董事局主席张劲日前公开表示，雪松控股在继续聚焦大宗商品核心主业，夯实全球供应链的同时，加速新材料领域的科技创新，办好一流的科技创新型大宗商品企业，在新发展格局中发挥民营企业对国家和社会的创新价值和产业价值。

“雪松控股首先将做强大宗商品全球供应链，助力保障产业链供应链安全。”张劲介绍说，在今年的经济形势下，雪松一方面整合产业链上下游资源，为数千家企业持续供应大宗商品，全力保障国内供应链安全稳定；另一方面利用雪松全球供应链服务网络，深化对内经济联系的同时增加经济纵深。

雪松控股董事局主席张劲（右一）

“雪松控股将围绕产业链部署创新链，应用区块链、物联网等前沿科技，创新供应链金融服务，更好地服务实体经济，做好中国制造的基石和血脉。”张劲表示，基于近20年的产业积累和全球化布局，雪松控股近年来积极探索供应链金融创新，与在区块链应用领域具有领先优势的中科院计算所、布比公司等科研单位建立长期深度合作，积极搭建“区块链+供应链金融”服务平台，服务雪松大宗商品产业链的上下游客户，特别是有针对性地解决中小企业融资难、周转慢的问题，打通产业链资金“堵点”，提升供应链运行效率。

“雪松控股将坚持创新是第一动力，加快新材料领域关键核心技术攻关，助力增强中国新材料产业的全球竞争力。”张劲进一步介绍说，近年来，雪松以国家重大需求为导向，面向世界科技前沿，加快新材料领域关键核心技术攻关，创新突破“卡脖子”技术，打造优势领域“长板”，提升产业链现代化水平；同时加强国际科技合作，积极融入全球创新网络，在开放合作中提升自身科技创新能力。

张劲表示，未来雪松将继续瞄准世界科技前沿和顶尖水平，在新材料“卡脖子”技术领域下大功夫、打主动仗、出好成果，加快构筑支撑高端引领的先发优势，助力我国在全球科技革命和产业变革中赢得主动权。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved