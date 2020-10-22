开放是推动高质量发展的必由之路

扩大开放是推动高质量发展的必由之路。“十三五”期间，我国加快构建更高水平开放型经济新体制，推动形成全面开放新格局。我国已成为世界货物贸易第一大国、服务贸易第二大国、吸收外资第二大国地位，设立21个自由贸易试验区，形成特色鲜明的差别化试点任务。正式实施外商投资法，对外资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，银行、证券、基金管理、期货、人身险等领域外资股比限制已完全取消。

五年来，我国坚定不移奉行互利共赢的开放战略，既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。在经济全球化倒退、全球产业链供应链收缩、国际贸易投资持续减速的背景下，我国依然坚定不移扩大开放，继续推动商品要素等流动型开放迈上新台阶，推动规则规制等制度型开放走进新层次，推动创新链、人才链等知识型开放跨入新阶段。

面向未来，我国将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。这是一个开放大国的长期战略部署。其目标：一是在开放发展中构建我国科学、技术、人才、创新等内生性发展的体制机制、生态系统和跨境网络，与世界科技进步的步伐更紧密挂钩；二是在开放发展中构建规则、规制、管理、标准的现代化制度体系和法治架构，与国际高标准规则相衔接；三是在开放发展中构建安全可控的产业链、供应链、价值链、创新链的强国体系，开放合作、共享发展，与全球价值链高端网络相互对接。

在新发展格局下，我们要辩证认识当前国际环境和国内条件变化，保持“开放带来进步、封闭必然落后”的战略定力，坚定尊重常识、规律和逻辑的历史耐心，努力在危机中育新机、于变局中开新局。

中国将继续扩大市场开放，继续完善开放格局，继续优化营商环境，继续深化多双边合作，继续推进共建“一带一路”。站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大，将有力推动新型全球化继续前行，增加中国人民和世界人民福祉，构建人类命运共同体。

（作者为中国国际经济交流中心首席研究员，本报记者罗珊珊整理）

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 02 版）

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