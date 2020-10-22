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深化东北地区国资国企改革现场推进会召开——

以点带面推动改革向纵深推进

2020年10月22日05:51  来源：人民网－人民日报
 

　　本报大连10月21日电  （记者王金海、刘志强）10月20—21日，国务院国资委在大连市召开深化东北地区国资国企改革推进会，总结交流东北地区国资国企改革经验做法，以点带面推动改革向纵深推进，助力东北全面振兴。国资委副主任翁杰明在会上表示，深化东北国资国企改革要坚持问题导向，抓重点、补短板、强弱项，聚焦“结构调整、动能转换、机制转换、管理提升、党建引领”等关键环节；要切实发挥中央企业示范带动作用，积极做好央地合作交流。

　　会上重点推广了招商局集团重组辽宁港口、促进央地合作的经验做法。2017年6月，招商局集团与辽宁省政府携手，以大连港集团和营口港务集团为基础启动辽宁港口整合。2019年1月4日，辽宁港口集团正式挂牌成立。过去一年多来，辽港集团还积极推进质效提升工程，形成100多项运营、治理类举措。

　　在推进会现场，辽宁省政府介绍了国资国企改革经验；中国一重集团介绍了通过转换经营机制实施三项制度改革，激发企业内生动力的改革经验；中国一汽集团介绍了通过自主创新，“红旗”品牌汽车上新不断销量逆势快速上扬的改革经验；鞍钢集团介绍了通过强化地企协同，妥善解决企业办社会职能和历史遗留问题的改革经验。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月22日 06 版）
(责编：白宇)
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