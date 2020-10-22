产业成帮手 扶贫有抓手

近年来，融创公司将扶贫工作视为义不容辞的社会责任，发挥企业优势，提出融创乡村振兴计划，助力脱贫攻坚。截至目前，公司深度参与帮扶涉及重庆市中益乡、云南省广南县等13个省份21个贫困村的脱贫攻坚。

距贵州省雷山县城13公里的龙塘村，历史底蕴丰厚，被列入第二批中国传统村落名录。此前由于交通不便、土地较少等原因，村民们只能守着如画的风景过着贫穷的日子。2018年，融创中国启动“结对帮扶贵州龙塘精准脱贫”项目，捐赠2400万元，携手雷山县政府，结对帮扶龙塘村，与村民共创共建，激发内生动力，助力乡村振兴。

两年多来，公司已在龙塘打造出一个包含文旅切入、产业带动、文化激活、教育帮扶等手段在内的综合立体扶贫模式。项目在尊重乡村原始风貌的前提下，发挥产业优势，全面打造文化特色村落，建立可持续发展模式，打造城乡交融的美好生活方式及乡村振兴样本。结对帮扶项目启动后，2019年龙塘村实现整村脱贫。帮扶至今，龙塘村集体增收近300万元，进一步巩固了脱贫攻坚成果。如今，龙塘的精准脱贫成果圆满移交，初步建立起防止返贫、实现可持续发展的长效机制。

地处武陵山区的重庆市石柱土家族自治县中益乡，地理环境复杂，基础设施一度落后，发展资源匮乏，是重庆市18个深度贫困乡镇之一。2020年，融创捐赠1亿元，联合清华大学、石柱县政府，通过打造中华蜜蜂谷等项目，以产业扶贫作为重要的造血机制，把扶贫与当地红色文化建设、民族传统和非遗文化资源紧密结合，以党建为引领，通过政府、高校、企业间有机高效的互动合作，建立防止返贫的长效机制，共同促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，探索党建引领、产业带动、文化激活为一体的脱贫攻坚模式。

为解决“两不愁三保障”问题，融创捐赠1亿元，与云南省扶贫办合作开展“住房补短板项目”，有效解决广南县众多贫困群众住房安全稳固、厨卫入户、人畜分离等问题，助力脱贫攻坚。同时，融创充分挖掘当地特色资源，以发展乡村旅游作为精准扶贫的重要渠道和有力抓手，通过“产、销、学、研、游”的运营模式，以旅游业带动和促进农业，发挥农村资产整合优势，打造“石斛湾小镇”，推动当地经济可持续发展。

2020年是脱贫攻坚收官之年。多年来，融创在精准脱贫攻坚战中主动担当作为，丰富了扶贫帮扶路径，创新了扶贫组织形式，深化了扶贫合作机制，为打赢脱贫攻坚战做出了自己应有的贡献。企业相关负责人表示，融创将继续坚持主动承担社会责任，努力服务国计民生，为社会贡献更多力量。

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 10 版）

(责编：白宇)