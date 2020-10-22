贵州推进能源工业运行机制创新

本报贵阳10月21日电 （记者黄娴）记者获悉：1—9月，黔电送粤363.2亿千瓦时，增长2.5%，黔电送粤达近年来最好水平。截至9月底，贵州省市场化交易电量签约突破600亿千瓦时，增长47.2%；完成市场化交易电量411.95亿千瓦时，增长7.79%，电力市场化交易水平创历年新高。
据了解，为解决省内“煤、火、水”各自为政的问题，更好发挥三方互济共赢优势，贵州于2017年提出构建煤炭、水电、火电利益共同体的能源工业运行新机制。3年来，贵州有力推动煤炭、水电、火电均衡可持续发展、利益紧密联结，初步形成电量供应充足、电价具有竞争力的经济发展新优势。
电力市场化改革也是当地能源工业运行机制创新的重要内容。数据显示，2017年至2019年，贵州市场化交易电量1398亿千瓦时，累计为下游企业降低用电成本96亿元，每年稳定大工业用电量170亿千瓦时，刺激新增大工业用电量30亿千瓦时。
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