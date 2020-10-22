“大道康庄”山东篇：

谁不说俺家乡好 山东打造乡村振兴“齐鲁样板”

崔永刚 刘阳 张代生 夏晓伦 栗翘楚 李栋 玄番登史江 寇杰 刘祺 孙家栋 杨笑

2020年10月22日14:28 来源：人民网

人人那个都说哎，沂蒙山好，沂蒙那个山上哎，好风光——

一进沂蒙山，遍地起炊烟。八百里沂蒙，曾是红色热土，见证了山东老区人民拥军支前，更见证了新中国成立后百废待兴时的艰苦卓绝。如今，沂蒙精神正成为山东打赢脱贫攻坚战的新传承，成为新时代齐鲁大地决胜全面小康的新动能。

脱贫攻坚看山东，除了沂蒙山，还有黄河滩。

来到黄河滩，村台似江南。这里曾经洪灾泛滥，发展滞后。近年来，山东启动黄河滩区居民迁建社区工程，“摘穷帽”“拔穷根”“改穷业”，从滩区到社区，一字之变， 折射出脱贫攻坚进程中“民之所盼，政之所向”的政策思路。

“要紧紧拉住老区人民的手，决不让他们在全面建成小康社会进程中掉队。”习近平总书记视察临沂时的殷切嘱托，正成为山东决战脱贫攻坚、助力老区振兴的不竭动力。

今天，从泰山之巅到黄河之滨，从胶东半岛到鲁西平原，在五级书记抓、党政一齐上、社会齐动员的大扶贫格局下，齐鲁大地涌动着干群合力决战决胜脱贫攻坚的热潮，真脱贫、防返贫、奔小康的新路正越走越宽。站在全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的历史节点，我们再度凝望这片光荣的土地，新时代的荣光正在奋斗中闪现。

真脱贫 有成效

精准施策 着力抓党建促脱贫

代村干净整洁的街道。栗翘楚 摄

一栋栋“小洋楼”鳞次栉比；一间间沿街商铺人气十足；村民文化广场的绿荫下，三五成群的老人下棋聊天，悠然自得……

走进山东省兰陵县代村，一幅美丽乡村的新图景跃然眼前。

谁能想到， 20年前的代村，还是一个“散乱穷差”的贫困村庄。1999年，31岁的王传喜当选为村党支部书记，在他的带领下，代村一步步发生了变化。

“要拔掉穷根，就要找准‘病根’。我觉得，得先解决人、土地和制度的问题。”王传喜对人民网记者说。

从2005年选择走集体化道路之日起，代村就实行村民生活必须品由村集体无偿供给，且建起了占地1000亩的现代化新社区，就医、上学、购物一应俱全。据统计，2019年，村集体经济发展到各业总产值30亿元，村集体纯收入1.3亿元，村民人均纯收入6.9万元。

“跟过去比，现在的日子真是比蜜甜。”村里的李学全老人笑着说：“俺重孙一出生，村里就给买了保险，十八岁以后分福利房，上学村里还有助学金、奖学金。对我们老人更是没得说，不但免费住公寓，还每月发放老年优待金和米面油。”

代村，是山东打赢脱贫战的一个缩影。

近年来，山东省建立起高效的领导体系、责任体系、推进体系、政策体系，做到扶贫问题优先研究、扶贫投入优先保障、扶贫项目优先安排。到2018年底，山东省基本完成脱贫攻坚任务，2019年起，通过重点提高脱贫质量，贫困发生率基本“归零”，脱贫攻坚取得决定性成就。

“归零”背后，是冲锋在前、勇挑重担的各级党组织和广大党员干部的奉献与付出。据介绍，山东省已累计选派5万余名第一书记，帮助农村抓党建、促发展。

白露刚过，在临沂市沂南县依汶镇松林村的蔬菜大棚里，人民网记者见到了这里的驻村第一书记邢庆辉。在他身后，是7个占地42亩的双膜双结构大棚。通过因地制宜找准产业路子，2019年这块土地上实现黄瓜产量80万斤，带动村民就业35人，平均增加村集体收入12万元。

作为山东省委组织部工作组里年龄最小的90后，一年的驻村经历下来，邢庆辉的头发白了不少。“我虽然从小在农村长大，但实际上并没有真正到基层去体验、去生活，去看一看现在的农村是什么样子。”对于初来乍到的邢庆辉来说，抓党建成为他的第一个“硬任务”。

“一个村庄要想长远发展、健康发展，一个强有力的党支部班子非常重要。我们以党支部评星定级为目标，着力规范班子运行，分别与村两委谈话，去带动村两委成员之间的配合、协作，去增强凝聚力和战斗力，通过各种方式提升村级班子的战斗力。”邢庆辉说。

来到临沂市费县新刘庄村，已经94岁的宋传荣带着人民网记者走进了自己刚刚翻修过的房子。

94岁高龄的宋传荣老人。栗翘楚 摄

老人家里的一面墙上，挂着一个名为《费县建档立卡贫困户扶贫政策一板清》的公告板。而在公告板上，有一个二维码格外醒目。

据县扶贫办工作人员介绍，如今贫困户的信息已完成电子化登记，扫码即可确认。另外，支援贫困户的负责人还可以通过扫码，将实施帮扶的日期和具体支援内容记入电子文档，有利于监督管理。

宋传荣告诉记者，对于村里上了年纪的老人，驻村第一书记陈建兵平时经常会来看望，询问大家的身体情况和家中困难，还协调省医院专家团多次进村义诊，为群众免费检查、诊病治病。

小康不小康，关键看老乡。除了兜底保障，山东更着力推进“志智双扶”。

据统计，2019年，山东省共计培训高素质农民3.5万人，为137万农村转移劳动力提供就业创业服务。优化创新创业环境，人才返乡创业势头良好，2019年全省发放乡村人才创业贷款近25亿元。

2013年，30岁的杨巍放弃自己在无锡小有成绩的物流事业，回到山东省曹县大集镇孙庄村做起淘宝生意，专做葫芦娃的演出服装。第一年，他在淘宝平台上赚到第一桶金20万元。

依托村党支部的支持和镇政府在资金、场地、公司注册、电商知识培训等方面提供的优厚便利条件，杨巍的天猫店铺发展很快，现在已经达到12家，公司也从单纯的供货商变成了设计、生产、销售一条龙的综合性服饰公司，2019年销售额达到3000万元，直接提供就业岗位近百个。

2013年以来，大集镇约有6500多名外出务工农民、700多名毕业大学生返乡创业，有力推动产品质量提高和网店经营水平提升，过去跳出“农门”的大学生如今纷纷返乡创业。

谈起扶贫工作，山东省委书记刘家义表示：“工作中，我们着力抓党建促脱贫，着力解决‘两不愁三保障’关键问题，着力加强特殊困难群体兜底保障，着力抓产业扶贫，着力推动重点区域集中攻坚，着力实施农村‘七改’工程，着力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，着力加大对口支援和扶贫协作帮扶力度。”

防返贫 有保障

织密“保护网” 筑起“拦水坝”

“大家住在这里既能安居，又能创业。滩区群众再也不会因房致贫、因房返贫了！”

最近，山东省菏泽市鄄城县黄河滩区热闹了起来，不少老百姓说，要搬家了，终于住上新房了，再也不怕洪水了！

山东省菏泽市鄄城县旧城镇三合村村台。刘祺 摄

2018年底，山东基本完成脱贫攻坚任务。脱贫后的山东，把防止返贫和新致贫摆在工作的突出位置，黄河滩区易地扶贫搬迁正是巩固提升、防止返贫的关键之举。

2019年，山东探索建立即时发现即时帮扶机制，对因病因学因灾因意外等存在返贫致贫风险的困难群众，即时发现，即时建立台账，由扶贫部门牵头各行业部门以“两不愁三保障”为核心标准开展帮扶。

2020年以来，山东省、市、县、乡四级联动，结合脱贫攻坚自查评估和“大排查、大整改”活动，对贫困户开展核查，对一般农户、稳定脱贫户进行走访摸排，排查返贫致贫风险点。村“两委”、第一书记、驻村工作队、帮扶责任人作为辖区内的日常监测责任人，重点将“三保障”存在困难的一般农户、因病因灾因意外等支出骤增的家庭、无监护人的精神病人和流浪人员、建档立卡以外的低保和特困分散供养人员等纳入监测范围，持续跟踪家庭收入、生产生活条件、家庭成员健康状况等，发现返贫致贫风险点及时向扶贫部门反映。

山东省扶贫开发办主任崔建海对人民网记者表示：“对有劳动能力的，山东通过组织外出务工、发展产业，支持其增收致富；对劳动能力较弱的，利用扶贫车间、公益岗位、扶贫专岗、疫情防控临时岗位等进行妥善安置，帮助其就近务工；对无劳动能力的，综合运用低保、临时救助、医疗救助、扶贫资产收益、孝善养老等措施，保障其基本生活；对‘三保障’和饮水安全存在问题的，着力补齐短板弱项。”

授之以鱼，更要授之以渔。在巩固提升脱贫攻坚成果的过程中，山东对脱贫不稳定户、边缘易致贫户加强预防和监测，提前采取针对性帮扶。

“我就因为有了一技之长，才不会再返贫。”山东省蒙阴县野店镇大石头村的邢士东告诉人民网记者。

和其他生活在沂蒙山区的人一样，邢士东世世代代生活在偏僻的山村里，这里四面环山，村子就坐落在山坳里。2014年的一场车祸，导致了邢士东高位截瘫，从此生活不能自理。为治病，邢士东欠下很多债，家庭陷入贫困，虽然有低保和残疾补助，但只能解决吃饭问题。要想脱贫不返贫，得有一技之长。

邢士东在直播间里介绍村里的农产品。人民网记者 夏晓伦摄

看着当地丰富的土特产，邢士东有了主意。在村镇领导、县商务局和扶贫干部的多方帮助下，邢士东做起了微商。2018年，又在驻村第一书记、村干部和扶贫干部的帮助下开了淘宝、拼多多等网店。2020年，他又加入直播带货的行列。

一路走下来，邢士东不仅还清了债务，还盖起了十间大瓦房。高位截瘫的邢士东不仅成了村里的致富能人，而且还帮助了三名残疾人，带动了20多户村民发展电商。

保持脱贫攻坚政策稳定，开展解决相对贫困长效机制试点，注重激发内生动力，完善乡村振兴规划体系，强化政策集成、资金整合、资源集聚，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接……近年来，以乡村振兴为统领，山东省脱贫成果长效机制正在不断巩固完善。

奔小康 有质量

培育 “领头雁” 解码新技能

一方水土养一方人，一方人培育出一方特产，一方特产也能振兴一方经济。在山东，插上科技翅膀的传统产业能飞的更高，小康生活也会更有质量。

夕阳西下， 山东省临沭县52岁的地瓜种植大户李庆柱坐在田间地头，迫不及待地给记者分享起提升科技含量后，增产增收带来的喜悦。

之前因为采用传统种植技术，缺少科技含量，李庆柱一年的收入仅2万元左右。“现在不同了。通过流转300亩土地，能达到产量100多万斤，通过采用脱毒育苗，能高效避免病虫害，一亩增收2000-3000元，现在能达到30-40万……”谈到收入，李庆柱的嘴角就会微微上扬。

好产品还需要好销售渠道，做地瓜深加工的戚发军说：“现在生产线的工人最多能容纳60人，产品也销售到了全国各地”。放在以前，虽然当地种植基础好，但科技含量低，好产品卖不出好价钱，传统低效模式难以保证增产增收。

李庆柱（右一）与脱毒育苗、产品销售合伙人。李栋 摄

“谁能想象我们世代种的地瓜能带来这么多收入，真得感谢服务队啊！”李庆柱所说的服务队是两年前从省里下派到村的。

2018年9月，山东省9个单位的10名干部，组成省派平邑县乡村振兴服务队，奔赴平邑武台镇，联系当地5个行政村，助力脱贫攻坚、乡村振兴等重大战略任务，成为山东打造乡村振兴齐鲁样板的重要探索。

打赢脱贫攻坚战、推进乡村振兴，人才是关键因素。今年3月，农业农村部印发的《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划（2020—2022年）》指出，到2022年，高素质农民培训普遍开展，线上线下培训融合发展，大力开展新型农业经营主体带头人培训。

看到国家对新型职业农民的重视，韩梅的父亲笑得合不拢嘴。

2016年，山东省平邑县地方镇的韩梅大学毕业后选择了回乡创业，和父亲一起成立了平邑县源丰家庭农场，成为了一名新农人。她利用大学里所学的电商专业知识，在网上售卖农场种植的桃子，开启了“互联网+农业”的创业路，利用网络直播、网店、微信等渠道进行宣传销售当地的农产品。

“虽然父亲已经年近50，但是他对国家提倡的新型职业农民非常感兴趣，他说自己种了一辈子地，也想换换思维。所以他会经常参加各地组织的培训，学习新的技能方法、新的经营理念，我也会把在大学期间学习的知识与他分享。”韩梅告诉人民网记者。

2018年，韩梅还考取了“T1级电商讲师”，目前已培训近5000千余人，其中近3000人为农村青年妇女，带动上百家网店走上正轨，帮助广大妇女青年实现了网络致富梦。在乡亲们眼里，这个“95后”的小姑娘，为农产品插上了互联网翅膀，为当地乡村振兴提供了有力的人才支撑。

实践表明, 致富带头人是村域经济的先行者、探索者, 更是助推乡村振兴的主力军。新时代“沂蒙六姐妹”之一的于学艳，虽是莒南县一名普通的农家妇女，却凭着一股韧劲白手起家。

2003年，偶然的一次外出，于学艳发现了编织网兜的致富商机。她介绍，西瓜网袋主要附加值在编织劳动上，虽然每个的利润不高，但胜在操作简单，每天都能编不少，一天下来就能挣几十多块钱。农村有很多闲置劳动力，可以利用空闲时间赚些‘外快’，这是实现脱贫的好方法。

目前，于学艳的公司已辐射带动周边的11个村庄600余人，以及外省市江苏、日照等剩余劳力2000余人参与本项目加工。据了解，编织西瓜网袋网兜一天可收入20元左右，一个月就是600元左右，贫困群众直接增加了收入，能实现在家门口脱贫致富。

说起带领乡亲致富的经历，于学艳满脸自豪。孙家栋 摄

从一贫如洗到拥有大型西瓜塑料网袋生产企业，于学艳用一个个小小的西瓜网兜编出自己的小康生活，也兜起了身边脱贫致富路上的乡亲们。

谈到心目中的小康愿景，于学艳这样说道：“自己有能力就要为大家分忧，带动身边人的人致富，让他们有钱住房、有钱治病、有钱养老，要让清水煮地瓜干的日子永远不再继续。”

一座座青山紧相连，一朵朵白云绕山间，一片片梯田一层层绿，一阵阵歌声随风传。哎！谁不说俺家乡好，得儿哟咿儿哟，一阵阵歌声随风传——

金秋时节的齐鲁大地上，处处回荡着丰收的歌谣，而昂首行进在脱贫奔小康新路上的山东人民，也正交出创造幸福美好生活的“山东答卷”。

(责编：夏晓伦、孙阳)