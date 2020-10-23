境外机构连续22个月增持中国债券 中国对海外投资者吸引力进一步增强

中国中央国债登记结算有限责任公司日前发布数据显示，9月份，境外机构债券托管面额为25960.55亿元人民币，同比上涨44.66%，相较去年末上涨38.31%。境外机构连续22个月增持中国债券，持有规模节节攀升。分析人士普遍认为，人民币资产受到海外投资者青睐，反映了国际投资者对中国经济长期健康发展、金融持续扩大开放的信心。

“充分证明中国资本市场的吸引力、中国债券收益率和市场的稳定性”

中国财政部10月14日发行60亿美元主权债券，投资者认购踊跃，订单规模达到发行量的4.7倍，所有期限债券均实现负5—10个基点的新发行溢价。彭博社评论称，这凸显在全球低收益率环境下，国际投资者对中国债券的强劲需求。中国经济迅速反弹，提振了投资者信心。《华尔街日报》认为，这得益于中国拥有稳定的投资级信用评级。

中国国家外汇管理局近日发布的《2020年上半年中国国际收支报告》显示，上半年境外投资者合计净增持中国债券和股票（含基金下同）729亿美元；2016年至2020年上半年，境外投资者累计净增持中国债券和股票4673亿美元。值得注意的是，境外投资者持有的投资标的结构稳定，主要是境内非金融企业发行的股票以及政府发行的债券，与国际主要市场中的外资投资标的结构基本一致，表明中国长期债券日益受到境外投资者青睐。

“今年以来，外国投资者纷纷抢购中国债券，这是受到此类债券相对较高收益率以及中国经济强劲复苏的吸引。”英国《金融时报》网站日前报道说，在其他大型经济体实行零利率或负利率之际，中国没有通过降低利率来应对疫情造成的经济影响，而是选择更多财政支持手段和保持相对较高的利率，这增加了人民币资产的吸引力。

日本瑞穗综合研究所首席经济学家长谷川克之表示，国际投资者之所以格外青睐中国债券，主要有两大原因：一是国际社会对中国经济复苏充满期待。中国前三季度经济增长由负转正，特别是第三季度经济增速加快，同比增长4.9%。国际货币基金组织最近上调今年中国经济增速预期，国际社会对中国经济增速预期随之普遍上调。中国无疑是拉动世界经济增长的重要引擎。二是在持续低利率的环境下，中国债券回报率相对较高，债券违约风险较低。这是国际投资者对中国主权信用的认可。

汇丰银行称，受疫情影响，今年大多数新兴市场经济体都遭遇资本外流，中国资本市场继续吸引国际投资者的资金流入，“充分证明中国资本市场的吸引力、中国债券收益率和市场的稳定性”。

“国际投资者对中国债市进一步深化开放充满期待”

2018年12月，瑞银增持其投资银行业务平台——瑞银证券股权至51%，成为首家通过增持内地合资券商股权以实现控股的外资金融机构。瑞银集团董事长魏柏昂日前表示，该集团将继续加大在华投资，“中国是最大的新兴市场经济体，也是快速增长的资本市场之一。对瑞银来说，中国的任何一个领域都意味着机遇，我们的战略和中国对外开放是完全一致的。”

近年来，中国债券市场对外开放持续扩大，从要素流动型开放向规则等制度型开放转变的程度逐步加深。2019年4月，中国债券被纳入彭博巴克莱全球综合指数；2020年2月，又被纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数。全球三大债券指数供应机构之一的富时罗素日前宣布，从2021年10月起将中国国债纳入富时世界国债指数。富时罗素表示，自2018年列入富时世界国债指数观察名单以来，中国固定收益市场显著完善，积极扩大国际投资者准入，措施包括提高二级市场债券流动性、优化外汇市场结构以及发展全球结算和托管服务等。

业内人士认为，中国有望成为富时世界国债指数中的高收益率国家，这对追求收益率的投资者来说极具吸引力。美国资管巨头贝莱德亚太区首席投资策略师本·鲍威尔表示：“这是中国国内金融市场国际化的另一个重要里程碑。”

汇丰银行认为，2016年10月1日，人民币正式加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，标志着人民币国际化取得长足进步。中国债券被纳入全球三大主流债券指数，则是人民币国际化进程的另一大催化剂。

渣打银行（中国）有限公司金融市场部总经理杨京认为，全球三大债券指数提供商中，有两家已先后将中国债券纳入其主要指数，此次富时世界国债指数也明确将中国债券纳入时间表。“这令国际投资者对中国债市进一步深化开放充满期待，渣打银行愿意积极参与其中”。

“看好中国金融市场可持续发展和人民币国际化的前景”

“十三五”期间，中国不断推出金融对外开放政策，大量外资机构抢滩市场。《金融时报》日前报道说，“华尔街一些实力雄厚的金融机构，正在加紧布局中国的基金管理等金融服务业，以期在中国不断走向开放的资本市场获益。”

比利时荷语布鲁塞尔自由大学经济学教授里奥·范霍夫表示，随着人民币国际化和中国债券市场对外开放，国际投资者日益把人民币债券作为一种独立的避险资产进行战略配置。

有分析认为，作为全球第二大经济体，中国市场的投资机会对任何全球资产管理公司而言都不容忽视。国际投资者持续增持中国债券，归根结底是看好中国经济增长前景，希望分享中国经济发展的红利。

英国蓝色港湾资产管理公司投资经理卡斯帕·亨斯说：“中国经济基本面非常积极乐观，复苏也比其他国家强劲。”

在长谷川克之看来，海外投资者增加对中国债券的投资对双方都有好处。一方面有利于促进中国金融市场与人民币国际化，另一方面有利于海外投资者分散风险，可以把资金投入到更高回报利率的安全资产之中。“人民币在全球央行外汇储备资产中的占比不断上升，我期待人民币成为更多国家中央银行的外汇储备资产。”

范霍夫说：“国际机构投资者普遍看好中国金融市场可持续发展和人民币国际化的前景，未来很长时间里国际资本将会对人民币债券不断加仓。”

（本报布鲁塞尔、华盛顿、东京、伦敦10月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 03 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)