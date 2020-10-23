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防范化解金融风险 银保监会亮出“成绩单”

2020年10月23日07:58  来源：北京商报
 

　　积极应对内外部冲击，有效防范化解金融风险一直是市场关注的一大焦点。那么近年来，银保监会采取了哪些举措？又取得了哪些成绩？10月22日，银保监会党委委员、副主席梁涛在2020金融街论坛年会——“金融合作与变革”平行论坛上披露截至目前的成绩单：“当前影子银行的风险持续收敛，互联网金融风险的形势根本好转，威胁金融安全的‘灰犀牛’得到控制……”

　　防止影子银行反弹回潮

　　当前影子银行风险持续收敛。据梁涛介绍，自2017年集中整治，到目前规模较历史峰值压降约20万亿元，从根本上维护了金融体系稳定。

　　在光大银行金融市场部分析师周茂华看来，影子银行的快速增长势头得到有效遏制，规模较2017年峰值缩小20万亿元，显著降低国内系统性风险。年初以来，国内加快补齐监管短板，规范市场秩序，持续深入治理国内影子银行，金融机构表外信托、委托贷款等同比增速仍在收缩，国内影子银行风险趋于收敛。

　　所谓影子银行，是指游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系。影子银行造成了资金“空转”现象，资金并未流向实体经济，甚至留下了风险隐患。

　　“从2017年集中整治以来，针对层层嵌套的银行理财、信托领域进行了持续压降，拆解风险。今年因为疫情等因素，不良的风险上升，基于控制风险的现实考虑，银行理财的转型压降面临了停滞和延期。”零壹研究院院长于百程指出，后续可能面临的问题是影子银行压降放缓，同时需要防范不良风险上升的情况。

　　苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任助理陶金同样指出，影子银行由于其表外、通道、嵌套、非标准化等性质，监管无法有效监控，又因为刚性兑付、期限错配等性质而存在潜在风险连锁反应的可能。对此，梁涛提出，下一步抓住金融稳定的主要矛盾，防止影子银行反弹回潮，加大不良贷款处置力度。

　　陶金进一步指出，今年以来受疫情冲击，实体经济盈利和现金流压力增加，信贷违约现象在当前和未来造成不良资产快速积累。对此，监管机构和商业银行未雨绸缪，积极引导进行不良资产的集中处置，取得了良好成效。未来，不良资产还会出现一定程度反弹，但规模不会很大。商业银行可充分利用多种方式处置不良资产，同时多方设法提高资本充足率，提高抵御风险的长效能力。

　　P2P网贷机构降至6家

　　除影子银行规模有效压降外，互联网金融风险形势得到了根本好转。在备受关注的全国实际运营P2P网贷机构数量方面，据梁涛透露，已由高峰时期的5000家压降到9月末的6家，借贷规模及参与人数连续27个月下降。

　　据公开信息统计，今年以来，P2P网贷机构数量实现持续压降。从3月底的139家到6月底的29家，并于8月末压降至15家，截至9月末已仅剩6家。

　　在于百程看来，从目前全国实际运营的P2P网贷机构数量看，网贷平台的清退进入最后收尾阶段。之所以下降速度如此之快，与监管从严清退、网贷市场本身问题集中暴露及宏观经济带来的压力均相关。他同时指出，与在运营P2P平台数量大幅下降同步的，是绝大部分的平台在退出中或者被立案。如何平稳解决出借人资金问题，将是在网贷清退之后的重点和难点。

　　“严厉打击非法金融活动，深化中小银行改革和化解风险，防范金融市场异常波动。加大金融反腐力度，严厉打击风险背后的利益勾结和关系纽带。”梁涛在下一步的工作部署中提到，未来将加快构建金融风险防控长效机制。健全重大金融风险应急处置机制，加快补齐制度短板，实现对所有机构、人员、业务以及表内外、境内外风险的全覆盖。

　　在金融违法犯罪方面，据梁涛介绍，“安邦”“明天”“华信”等不法金融集团资产清理、追赃挽损、风险隔离等工作扎实推进。恒丰银行、包商银行、锦州银行等机构风险处置取得阶段性成效。

　　“灰犀牛”得到控制

　　房地产资产泡沫、地方政府债务风险等风险隐患处置情况如何，也备受市场关注。梁涛称，前三季度，新增房地产贷款占全部新增贷款比重较去年同期下降3.7个百分点。配合地方政府化解隐性债务风险，近三年银行保险机构累计增持地方政府债券11万亿元。

　　他也特别提到，“今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的冲击，我们及时出台一系列纾困措施，全力以赴推动经济恢复正常循环，提早谋划应对风险反弹回潮，严密监测防范外部风险冲击，有效防止了公共突发卫生事件引发重大金融风险”。整体来看，威胁金融安全的“灰犀牛”得到控制。

　　“目前，房地产泡沫化风险是影响我国金融安全的最大隐患，其次是地方政府隐形债务问题。”在周茂华看来，未来房地产金融政策整体中性略偏紧，管理层将坚决遏制资金违规流入房地产，房企融资渠道收窄；防范房地产非理性拿地、加杠杆，房企为加快资金周转，不排除部分房企以价换量，降价销售、加快资金回笼等，但整体上，国内楼市“三稳”仍是主基调。

　　地方政府隐形债务化解方面，周茂华提到，关键是摸清债务规模、结构，在地方债治理方面，近年来，国内管理层加快健全国内监管、审计制度体系，建立地方政府债务风险预警机制，在坚决遏制增量、逐步化解存量情况下，严格规范地方政府举债行为“堵后门、开前门”。

　　实践表明，这些措施取得良好效果，但周茂华同时指出，地方政府债务化解的复杂性，需要平衡好稳增长与防风险，且涉及各项制度、法律、规范完善，各级政府部门人员思想建设、绩效考核等，地方政府债务防范化解仍需久久为功。

　　北京商报记者 岳品瑜 刘四红

　　·观点链接·

　　银保监会非银行机构检查局副局长裴涛：

　　金融开放提升或带来更长风险链条

　　北京商报讯（记者 孟凡霞 宋亦桐）在2020金融街论坛年会“汇聚金融人才创新引领优势推动金融业开放变革与合作发展”分论坛上，裴涛指出，越是开放越要重视安全，越要统筹好发展和安全两件大事，增强自身的竞争能力，开放监管能力、风险防控能力。金融业开放水平的提升，可能带来更加复杂的风险因素和更长的风险传导链条，会加大识别风险、处置风险的难度。

　　裴涛认为，监管部门要结合中国国情并参考国际上的最佳实践来完善监管标准、会计准则等制度和安排，构建以资本偿付能力、流动性、资产分类、公司治理、内部控制、市场声誉、合规记录，包括过往的业绩等为主要内容的全面风险监管体系，使防范金融风险的能力和金融业开放的水平相适应。

　　中国人民大学财政金融学院教授陈忠阳：

　　超低利率贷是一种溺爱式贷款

　　北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）在金融科技与创新暨第二届成方金融科技论坛上，陈忠阳谈到了超低利率问题。在他看来，对于中小企业提供超低利率并非好事。如果说高利贷是掠夺性贷款，那超低利率贷则是一种溺爱式贷款，会把企业和人给惯坏。

　　陈忠阳称，对于金融市场，超低利率会扰乱金融市场正常的价格体系，尤其是基于风险定价体系会受到扰乱；另对机构来说，一些正常的尤其是一些特色性的中小银行，在超低利率下会受到挤压，难以存活，即便按照传统方法能做好小微业务，也会面临很大挑战。此外，超低利率对企业和个人造成溺爱，在资金滥用、过低成本，甚至投机性的使用下，能否有效的供给也值得关注。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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