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山东临沭县科技提升传统产业 电商扶贫助力村民致富

李栋

2020年10月23日08:50  来源：人民网-财经频道
 

日前，人民网“大道康庄”全媒体调研行来到临沭县。行走在田野山间，看到当地通过特色种植富起来的老乡们，喜悦之情溢于言表。

临沭县，位于山东省东南部的鲁苏交界处，隶属于山东省临沂市，因临沭河而得名。说起临沭有名的土特产，人们会想到临沭地瓜——全县9.6万亩土地，有5万亩种植了地瓜。这里的地瓜之所以好吃有名，乡村振兴服务队工作人员一语道破：得天独厚的优势让薯块大小适中、薯皮光滑、肉质细腻，足硒地块生长出来的农产品，往往富含营养、味道甘美。

一方水土养一方人，一方人培育出一方特产，一方特产一旦插上科技翅膀，传统产业就能飞得更高。

插上科技翅膀 地瓜产业增甜度

夕阳西下，坐在田间地头，52岁的地瓜种植大户李庆柱迫不及待给记者分享起了提升科技含量后，增产增收带来的喜悦。

李庆柱（右一）与脱毒育苗、产品销售合伙人。

之前老李种植的地瓜，因为采用传统种植技术，缺少科技含量，一年到头来收入也仅仅2万左右。“现在不同了。通过土地流转300亩土地，产量能达到100多万斤，通过采用脱毒育苗，能高效避免病虫害，一亩能增收2000-3000元，现在一年有30多万的收入。”

好产品还需要销售渠道，做地瓜深加工的戚发军说，“现在生产线的工人最多能容纳60人，产品也销售到了全国各地”。

他告诉记者，放在以前，即使当地种植地瓜基础好，但科技含量低，好产品卖不出好价钱，传统低效模式难以保证增产增收，现在好货不愁卖。将来还想做好品牌，提升附加值……

目前，省级甘薯产业园区已经申报创建，预计项目建成后可极大推动“临沭地瓜”国家地理标志农产品影响力。

插上绿色翅膀 百合产业绘就彩色生活

临沭玉山镇万亩七彩百合园内，“天然足硒片区22万平米”的牌子坐落在花丛中，花开正艳，美不胜收。

据山东省派玉山镇乡村振兴服务队队长牛宏介绍，临沭县万亩七彩百合田园综合体是重点扶持的市级项目之一，先后协调290万省级扶贫产业发展资金和800万元高标准建设项目资金用于园区发展。

七彩百合园内，百合花争奇斗艳。

“百合产业通过流转土地3800亩，能够容纳200人就业。”田园综合体项目负责人李春庄介绍说，放在2017年以前当地一户纯收入仅3000元，现在除土地流转收入外，当地农户就地务工月收入可达到2000余元。

一花独放不是春,百花齐放春满园。一个园区辐射了附近11个村，并吸纳低收入农户就业。目前，田园综合体正加快推进核心区建设，预计建成后可极大促进区域融合发展深度，牛宏介绍说。

插上电商翅膀 农产品增加收入

从2019年开始，40岁的李艳经营起了“地瓜妹”电商品牌，摸锄头的手开始握起了鼠标。一个电商吸纳了附近12名村民就业，“地瓜妹”的自豪通过笑容传递出来。

李艳的电商生意离不开乡村振兴服务队的帮助，服务队通过聘请老师对92名当地干部、留守妇女进行了系统培训，对新开23家网店一对一指导，其中8家日销售额平均超200单。

回忆起以前的日子，李艳感触颇深，以前收入全来着自己种植的100多亩地瓜，现在增加了电商业务，最多一天能卖到1000箱。互联网的普及促进了当地优质农产品上行，电商经济更助推了乡村振兴。

据玉山镇乡村振兴服务队负责人介绍，在选好当地有基础、前景看好的农业产业基础上，完善产业链、提高附加值，将有效带动当地产业群众增收。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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