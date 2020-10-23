原标题：小康路上的审计坚守之四：心中为念农桑苦 勠力共圆小康梦——中国扶贫审计人剪影（上）

从北国边陲到南海之滨，从黄土高坡到雪域高原，他们日夜兼程，不惧风雨，穿梭在田间地头、偏远山区、辽阔牧场；他们四处奔波，不惧困苦，翻山越岭、走村串乡、深入农户。

巍巍高山、滔滔大江，挡不住扶贫审计人坚定的步伐，他们跋涉在扶贫审计的“长征路”上，以坚如磐石的信心、较真碰硬的勇气、只争朝夕的劲头、精湛专业的技能、求真务实的作风，咬定脱贫目标不放松，用实际行动交上了一份人民认可、经得起历史检验的扶贫审计答卷。

情真意切，让贫困群众拥有更多获得感

脱贫攻坚，一头连着贫困群众的热切期盼，一头连着全面建成小康社会的宏伟目标。助力打赢脱贫攻坚战是审计人的重要职责，更是审计人践行初心使命的“试金石”和“磨刀石”。

民生无小事，枝叶总关情。“扶贫资金是否到位，项目设施是否顺利建成，扶贫政策有没有落地，贫困群众是不是真的走上脱贫致富路？”审计人牢记为民宗旨，心系贫困群众，奔行在扶贫路上，从来没有停止这样的追问。他们最大的心愿是——让贫困群众都能过上好日子。

“喂，你好，我是重庆市合川区审计局的邓侃，你拿到国家对贫困大学新生的资助了吗？”“拿到了！拿到了！感谢党和国家的好政策，让我能够安心上大学！”

这样的场景对审计人来说早已司空见惯。

原来，邓侃到合川区隆兴镇滴水村开展扶贫审计调查时，发现考入河南理工大学的贫困学生小陈因不知晓政策，正在为学费发愁。邓侃得知后立即咨询区教委，为其申请补发了5000元的贫困大学新生资助金，解了他的燃眉之急。小陈在电话那头连称“侃哥哥真是贫困群众的贴心人”。

新冠肺炎疫情期间，各地都在开展“停课不停学”活动，但贫困地区孩子的网上学习是否顺利，一直是审计署驻郑州特派员办事处段洋牵挂的事。为了解实际情况，她一个电话接着一个电话地打，发现有些学生家居深山无网络信号，有些学生家里没有智能通信设备无法参加网上学习，有些学生使用的教材与网课教材版本不一致，学习效果差。她将了解到的信息进行整理分析，并向有关部门反映，相关地区积极采取措施，努力解决了疫情期间贫困学生的学习困难。

（审计署驻郑州特派员办事处审计人员在扶贫审计中持续关注贫困审计中持续关注贫困地区儿童就学和营养改善情况）

多谋民生之利、多解民生之忧，将人民利益摆在至高无上的地位，始终是扶贫审计人坚守的初心。

受新冠肺炎疫情影响，贫困地区的农产品存在不同程度的滞销。审计署驻武汉特派员办事处的王伟心里一直记挂着这件事，主动联系曾经走访过的贫困户。当得知有贫困户正为已经挂果多时的脐橙销售发愁时，他带领办里的年轻人组建了爱心群，指导贫困户利用网络销售、直播带货、短视频推介等平台，多渠道拓展农产品销售。产品销路打通了，收入增加了，笑容又出现在贫困群众脸上。

不以事小而不为，唯有民心重如山。这是审计人以忠诚赴使命、秉初心显担当的真实写照。

河北省沽源县小厂镇红泥滩村，地如其名，处于泥石流等地质灾害多发地带。前两年，审计署京津冀特派员办事处在审计中发现，38户贫困群众仍住在危房里，审计人员本着老百姓的生命财产安全大于天的原则，督促当地政府加快推进易地扶贫搬迁项目建设。目前，该村贫困群众已搬迁到小厂镇新建幸福院，彻底解决了住房安全问题。

付出一腔情，换来一片心。四川山区老乡的一包食盐，见证了一段真挚动人的感情。

为调查农村住房安全和产业发展情况，审计署驻成都特派员办事处农业审计处的任重辰走了8公里山路，走访了12户贫困户，结束时已是晚上8点。“我准备赶回县城时，一位老乡非要塞给我一包盐，我以为是少数民族的习俗。村干部解释说，老乡是怕我这城里来的年轻娃娃走了太多山路，如果不用盐水泡脚，第二天肯定腿都抬不起来。虽然没有收下这袋盐，但老乡朴实的关爱带给我无穷的力量。”这包盐将永远地珍藏在这位青年审计人的记忆里。

在扶贫审计人眼里，工作虽然苦，但收获的都是甜。一个个贫困县脱贫摘帽，有他们的一分力量；贫困群众日子越过越好，有他们的辛勤付出；贫困群众脸上绽开的幸福笑容，是他们最大的收获。能做这幸福笑容背后的守护者，他们很欣慰。（《中国审计》杂志 陈曦 康娟 刘炜 《中国扶贫》 刘红涛）

(责编：杨曦、乔雪峰)