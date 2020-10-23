原标题：小康路上的审计坚守之六：心中为念农桑苦 勠力共圆小康梦——中国扶贫审计人剪影（下）

攻坚克难，在履职尽责中彰显为民情怀

相对其他审计项目而言，扶贫审计条件更为艰苦，不仅很多地方山大沟深，而且村与村之间往往相距较远，入村入户开展延伸审计工作交通很不方便。但审计人并没有产生畏难情绪，太阳还未升起，他们已经奔波在审计的路上；伴着月光，他们拖着疲惫的身躯赶回驻地；夜色深沉，他们还在灯下反复查阅资料，交流情况。

他们量过地、点过羊、数过树，习惯了犬吠狗撵的惊吓，习惯了牛舍羊圈里刺鼻的气味，习惯了盘着腿耐心地与老乡唠家常。在他们眼中，扶贫审计条件是艰苦的，但苦中有乐；扶贫审计的节奏是超常规的，但可真切见证贫困家庭旧貌换新颜。

甘肃和新疆特殊的地形和复杂的气候，给审计署驻兰州特派员办事处的审计人员出了不少难题。五月遇飞雪，八月见冰雹，上山靠步行，过河用脚蹚……在沙漠边缘某贫困县，大家几乎每天都遇见风沙，他们笑称“一天二两土，白天不够晚上补”。狭长的甘肃地图和广袤的新疆版图上遍布这支扶贫审计队伍的足迹，他们关注资金、注重实效，每个环节每个步骤都逐项查看，层层核实。

雪山脚，草原里，村落中，帐篷间，经常会看见西藏自治区审计厅审计人繁忙的身影，高原紫外线使他们的皮肤更加黝黑，“泥巴裹满裤腿”更是家常便饭，但“艰苦不怕吃苦、缺氧不缺精神、海拔高追求更高”的奋斗精神已深深烙印在他们心中，装着对50多万西藏贫困群众的热爱，他们在遥远的雪域高原上无悔坚守。

吃苦耐劳、甘于奉献是扶贫审计人共同的底色，他们积极乐观，把困难和风险抛在脑后，将满腔热情化为勇敢前行的动力，在这支坚强有力的队伍里，没人喊苦、没人叫累、没人掉队。

新冠肺炎疫情虽使2020年的扶贫审计工作有所延迟，却阻挡不了审计人奔赴审计现场的脚步。时间有多宝贵，扶贫审计人的身影是最好的诠释。

向险而行，无私无畏担大义。“这次审计满打满算只有一个多月时间，还要调度其他县区、汇总报告，一点不能耽搁。到了现场做好个人防护，不给别人添顾虑，同时又不耽误工作。”3月中旬，疫情形势刚有好转，山东省济宁市审计局的蔡丽莉便戴着口罩拉起行李箱毅然奔赴扶贫审计现场。

迎难而上，无惧无悔显情怀。“把耽搁的时间抢回来！”广西壮族自治区审计厅的林洪伟每天都像上足了发条。他和同事深知，贫困家庭抗风险能力弱，疫情冲击使他们上学、就业、健康甚至基本生活保障等都面临诸多困难。“不能让贫困家庭雪上加霜！”疫情刚刚缓解，他们义无反顾率领全区18个审计组奔赴现场，全面收集和分析相关扶贫数据，反复研究影响脱贫攻坚成效的突出问题，了解疫情对困难群众生产生活的影响，督促被审计单位整改中央巡视“回头看”反馈的问题……审计现场一片繁忙。

（审计署京津冀特派员办事处审计人员在河北省沽源县实地查看扶贫输电工程有关情况）

风霜雪雨，初心不改。步履铿锵，一往无前。

为什么，他们终日不辞辛苦？

因为脚下沾满泥土，心中格外踏实。“妈妈，这个农民伯伯好像爸爸。”一个7岁的小男孩指着手机照片上那个头顶草帽、皮肤黝黑，站在山村小道上傻笑的人，似有重大发现一样兴奋地告诉妈妈。孩子眼中的“农民伯伯”是审计署驻长沙特派员办事处的苏李，他连续横跨祖国大江南北，足迹遍布中国大大小小三十几个县市农村，累计行程10万多公里。他经历过一天内从海南岛到内蒙古大草原的快速转场，体会过跋山涉水的艰难和长期与家庭相隔千里的遥盼，感受过儿子深夜高烧，自己却身在千里之外只能辗转反侧到天明的无奈，但他选择牺牲个人“小”利益，完成党和国家的“大”事业。

又是什么，让他们甘之如饴？

“是对贫困群众的牵挂！”山西省大同市审计局徐利民的话质朴而有力。徐利民在两年时间内先后接受了两次心脏手术，为不影响工作进度，他每次手术出院后，都返回审计现场，继续战斗。别人说起这件事，他总是淡淡地说：“我的身体我知道，我能扛得住，扶贫审计任务艰巨，我不能掉队，更不能例外！”

从“晴天一身土、雨天两腿泥”到“走田埂、爬陡坡”，无数扶贫审计人用辛苦和执着，为贫困群众的美好生活奔波努力。

2020年春，吉林省延边朝鲜族自治州审计局的阎振范退休了。退休前，老阎给曾经共同奋斗在扶贫审计一线的战友们发了一条短信：“感谢各位在工作中的帮助支持，可惜没有完成最后一年的扶贫审计工作，愿各位带着我的未尽之志，砥砺前行。”短短几句话，让同事们泪目，只有共同品味过扶贫审计工作的酸甜苦辣，才能体会他的满腔深情。风餐露宿，任重道远，扶贫审计人笃定无悔，斗志昂扬，在助力打赢脱贫攻坚战的道路上乘风破浪、勇敢前行。

乔木亭亭倚盖苍，栉风沐雨自担当。中国扶贫审计人怀揣“但愿苍生俱保暖”的赤子情怀纾困解难，秉持愚公移山之志苦干实干，为脱贫攻坚挥洒汗水，将生命与祖国相连，与人民相依，在轰轰烈烈的脱贫攻坚战中书写着平凡而精彩的人生。（《中国审计》杂志 陈曦 康娟 刘炜 《中国扶贫》 刘红涛）

(责编：杨曦、乔雪峰)